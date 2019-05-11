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Bedirhan bebeğin anneannesi teröristler için idam istedi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşini ziyaretten dönerken saldırıda 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) annesi Suudiye Karakaya (58), olayın faili olan PKK'lı...

Bedirhan bebeğin anneannesi teröristler için idam istedi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşini ziyaretten dönerken saldırıda 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) annesi Suudiye Karakaya (58), olayın faili olan PKK'lı teröristin yakalandığı haberini alınca büyük sevinç yaşadığını söyledi. Demir, teröristlerin idam edilmesini istedi. 
Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018 tarihinde, otomobille astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Saldırının faillerinden olduğu belirtilen 'Azat' kod adlı Metin Daşdemir, bugün Yüksekova ilçesinde sağ yakalandı. 
PKK'lı teröristin sağ ele geçirilmesi, Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan annesi Suudiye Demir'i (58) sevindirdi. Haberi duyduğunda çok mutlu olduğunu söyleyen Demir, "Teröristi yakalamışlar. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Ordumuza milletimize sağlık, mutluluk diliyorum. Beslemesinler, öldürmelerini istiyorum. Onların intikamını alsınlar. İdam edilmesini istiyorum. Şehitlerin acısı dinsin. Haberi alınca sevindim. Yavrumun intikamını aldılar. Kızımı özlüyorum. Günlük özlüyor ve fotoğraflarına bakıp hüzünleniyorum" dedi. 

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