Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...

Bedensel engellilerin dansı alkışlandı

I.W.A.B Uluslararası Kadınlar Çiçek Açıyor Hareketi Yeni Yıl Festivali kapsamında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası, renkli dans gösterileriyle büyük ilgi gördü. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde...

Bedensel engellilerin dansı alkışlandı
I.W.A.B Uluslararası Kadınlar Çiçek Açıyor Hareketi Yeni Yıl Festivali kapsamında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası, renkli dans gösterileriyle büyük ilgi gördü.
Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Çiçek Açıyor Hareketi Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası'na 10 sporcu katıldı. Şampiyona, bireysel ve çiftler olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte yarıştığı tek spor dalı özelliği taşıyan yarışmada, dansçıların performansları ayakta alkışlandı.
PARALİMPİK OLİMPİYATLARA KATILAMADI
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, federasyon bünyesinde 18 aktif spor dalı olduğunu, bunlardan birinin de tekerlekli sandalye dans branşı olduğunu söyledi. Uztürk, "Bu yıl şampiyonanın ikincisini düzenliyoruz. Bu spor dalını yeni bünyemize kattık. Ancak henüz paralimpik olimpiyatlarda yarışma şansı bulamadık. 2024'e kadar da yarışma şansımız görünmüyor" dedi. Arif Ümit Uztürk, bu dalın gelişmekte olan spor dallarından biri olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,