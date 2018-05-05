Bedensel engelli Yasin, hayalini kurduğu şiir kitabını çıkarttı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, doğuştan bedensel engelli Yasin Çiçek (24), hayalini kurduğu şiir kitabını çıkartmanın mutluluğunu yaşıyor. Yasin Çiçek, engelli olmanın kendisine engel olmadığını söyleyerek, "Uzun süredir yazdığım şiir kitabım okuyucularla buluşacak. Engelli olmam bir şeyleri başarmama engel değil. Küçüklükten beri hayalimdi" dedi.

Ereğli'de yaşayan Yasin Çiçek'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı 'İmza' adlı şiir kitabı yayımlandı. Yasin Çiçek, şiir kitabı yayımlamanın çocukluğundan beri hayali olduğunu söyledi. Kitabında engellilerin sorunlarını şiirle anlattığını, aşk ve sevginin de yer aldığını ifade eden Çiçek, "Ben engellilerin kalemi olmaya çalışıyorum. Hayalimde bir kitap çıkartmak vardı. Onu da geçen günlerde bitirdim. Kitabım şiir ve edebiyat üzerine oldu. Engellenmiş bir birey aşkı nasıl anlatır, kendi tanımını nasıl anlatır onları anlatmaya çalıştım. Okuyucular kendinde çok şey bulacak. Normal bireylerde, özel bireylerde çok şeyler bulacak. Herkes bir şeyleri kafaya koyduğunda her şeyi yapabilir. Ben bunu gösterdim. Göstermeye de çalışıyorum" dedi.

Engelli bireylerin bir şeyler üretmek için mücadele etmesi gerektiğini sonunda mutlaka başarıya ulaşacaklarını söyleyen Çiçek, "Engelli olmak bir çok şeyi yapmamıza engel gibi gözükse de bir çok şeyi yapmamıza da engel değil" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI