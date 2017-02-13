Bedeni gençlere ışık tutacak

İZMİR'in Konak İlçesi Alsancak Semti'nde yaklaşık 44 yıl bakkal dükkanı işleten ve semtin tanınan kişilerinden olan Mustafa Ersoy, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Çevresinde sevilen bir kişi olan Ersoy'un ölmeden önce, "Bedenim bilime katkı sağlasın, gençlere ışık tutsun" diye vasiyette bulunması üzerine, ailesi cansız bedeninin tıp öğrencilerinin eğitimde kadavra olarak kullanılması için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, Türkiye'de kadavra bağışının çok az olduğuna dikkat çekip, "Kadavra bizim tıp eğitiminde önemli bir yere sahip. Ersoy ailesine bu bağış için minnettarız. Bizim için çok değerli, birçok öğrencimizin eğitiminde bu kadavrayı kullanabileceğiz" diye konuştu.

Alsancak Semti'ndeki Lozan Pastanesi'nin hemen yanındaki bakkal dükkanını 44 yıl işleten 63 yaşındaki Mustafa Ersoy, rahatsızlanınca işini devredip, Güzelyalı Semti 55 Sokak'taki evinde emekli hayatı yaşamaya başladı. Parkinson ve daha önce geçirdiği felç nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve yaşamı boyunca hiç evlenmeyen Ersoy, geçen 5 Şubat'ta fenalaşınca Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ersoy, 1 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Ersoy'un ölmeden önce, "Bedenim bilime katkı sağlasın, gençlere ışık tutsun" diye vasiyette bulunması üzerine ailesi cansız bedenini tıp öğrencilerinin kadavra eğitimde kullanılması için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Çevresinde sevilen bir kişi olan Ersoy için Alsancak Hocazade Camii'nde gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve çok sayıda kişi törene katıldı. Sevenleri Ersoy'un ardından gözyaşı döktü. Kardeşinin hayatı boyunca insanlara yardım ettiğini kaydeden 65 yaşındaki İsmail Nazmi Ersoy, "Kardeşim çok sevilen biriydi, Alsancak'taki bakkal dükkanında 44 yıl boyunca hizmet verdi ve çevresindeki insanlara hep yardımcı olurdu. Rahatsızlanınca hastaneye kaldırdık ve 1 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Hayattayken bize vasiyette bulunması üzerine, bedenini tıp öğrencilerinin eğitimi için üniversiteye bağışlama kararı aldık. Hayatını insanlara faydalı biri olarak yaşamıştı bundan sonra da gençlerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için bedeniyle hizmet verecek" diye konuştu.

"ÇOK DEĞERLİ BİR BAĞIŞ"

Türkiye'de kadavra bağışının çok az olduğunu söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, şöyle devam etti:

"Kadavra bizim tıp eğitiminde önemli bir yere sahip. Her ne kadar sanal gerçeklik ve yeni teknolojileri kullanılsa da tıp fakültelerinde kadavra eğitimine mutlaka ihtiyaç var. Dünyada 10 öğrenciye 1 kadavra düşüyor. Bizde ise 70 öğrenciye 1 kadavra düşüyor. Bu anlamda kadavra bağışlarını çok değerli buluyoruz. Yasalar kadavra bağışına uygun ama buna rağmen bağışlar çok düşük. Ersoy ailesine bu bağış için minnettarız. Bizim için çok değerli, bir çok öğrencimizin eğitiminde bu kadavrayı kullanabileceğiz. İyi koşullarda saklanan bir kadavra uzun yıllar eğitimde kullanılabiliyor."



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