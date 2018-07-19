Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Bedelli askerlik parası için satış ilanı verdiler

BEDELLİ askerlik için gerekli 15 bin TL'yi temin etmek için bankalar kredi düzenlemesi yaparken, online satış siteleri üzerinde ise 'bedelli askerlik' başlıkları açılmaya başladı. Otomobil, daire, cep telefonu satanlar arasında en dikkat...

Bedelli askerlik parası için satış ilanı verdiler
BEDELLİ askerlik için gerekli 15 bin TL'yi temin etmek için bankalar kredi düzenlemesi yaparken, online satış siteleri üzerinde ise 'bedelli askerlik' başlıkları açılmaya başladı. Otomobil, daire, cep telefonu satanlar arasında en dikkat çekeni ise dairesini 148 bin TL'ye satmak isteyen ilan sahibi oldu.
31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanların 15 bin TL bedel karşılığında 28 gün askerlik yapabilmesine olanak sağlayan 'bedelli askerlik' düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasa, TBMM'de 23 Temmuz Pazartesi günü görüşülecek. Torba yasayla birlikte TBMM'den geçmesi planlanan düzenleme, iç piyasaya da hareketlilik getirdi. Bankalar bedelli askerlik kredileri için hazırlık yaparken ilginç bir de durum yaşandı. Türkiye'de gayrimenkul, otomobil ve çeşitli taşınmazların yanı sıra kişisel eşyaların satışının yapıldığı internet sitesinde 'bedelli askerlik' başlıkları açılmaya başladı. Bazı kullanıcılar 40-50 bin TL'lik otomobillerini, bazıları da dairelerini bedelli askerlik için satışa çıkardığını yazdı. Bedelli askerlik için satışa çıkarılanlarda drone, motosiklet, cep telefonu, daire, arsa ve otomobiller en çok başlık açılanlar arasında yer aldı.
İlanlar arasında en dikkat çekicisi ise İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki 100 metrekarelik daire oldu. Dairenin sahibi 'Bedelli askerlik için acil satılık' başlığıyla açtığı ilanda, dairenin krediye uygun olduğunu belirterek 148 bin TL istedi.
Sitede şu ana kadar bedelli askerlik için 60 başlığın açıldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325