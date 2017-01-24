BEDAŞ'ta görev değişimi

İSTANBUL, () - NİSAN 2015'ten bu yana BEDAŞ'ta genel müdür olarak görev yapan Mehmet İslamoğlu, koltuğunu AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'e bırakıyor. 17 yıldır elektrik dağıtım sektöründe yer alan Yiğit, bugün görevi devralacak. İslamoğlu ise CLK Enerji bünyesinde bulunan Akdeniz, Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü'nü üstleniyor

İstanbul Avrupa Yakası'nda 4,8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (BEDAŞ) Nisan 2015'ten bu yana genel müdür olarak görev yapan Mehmet İslamoğlu, koltuğunu 24 Ocak 2017 tarihinden itibaren (bugün) Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit'e devrediyor. Yarından itibaren CLK Enerji bünyesinde bulunan Akdeniz, Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin 'Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü' görevini üstlenecek olan İslamoğlu, bir süre vekaleten AEDAŞ Genel Müdürlüğü'nü de yürütecek.

17 yıldır elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren Murat Yiğit'in yönetiminde AEDAŞ'ta, teknoloji yatırımları, organizasyon yapısı ve insan kaynakları alanlarında büyük gelişim kaydedildi. AEDAŞ'taki çalışmalar sonucunda yüzde 11,32 olan kayıp-kaçak oranı, 2016 sonu itibarıyla yüzde 6,31 seviyelerine düşürüldü. Özelleşmenin ardından da arıza adetlerinde yüzde 41'lik bir iyileşme yakalandı.

BEDAŞ'ta genel müdür olarak göreve başlayacak Murat Yiğit, 1974 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan MBA'ini tamamlayan Yiğit, 1998'de İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü'nde iş hayatına başladı. Yiğit, 2000 yılında BEDAŞ'ta kariyerine çeşitli kademelerde devam etti. Ardından 2012- 2013 yılları arasında AYEDAŞ'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirdi. 2013'te özelleştirme sonrası Enerjisa bünyesine geçen AYEDAŞ'ta Ar-Ge Koordinatörü olarak da yer alan Yiğit, 2014 yılından bu yana Antalya, Burdur ve Isparta illerinin elektrik dağıtım hizmetini yürüten AEDAŞ'ta genel müdür olarak çalışıyordu.

İstanbul'daki görevini Murat Yiğit'e devrettikten sonra CLK Enerji Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü'ne geçecek olan Mehmet İslamoğlu döneminde ise BEDAŞ, yoğun saha faaliyetleri ve teknolojik dönüşüme odaklanarak dikkat çekti. Bu çerçevede İstanbul Avrupa Yakası'nda geçen yıla oranla ortalama kesinti sürelerinde yüzde 22'lik düşüş yakalandı. İslamoğlu döneminde elektrik dağıtım sektöründe bir ilk olan Twitter'da BEDAŞ destek hesabı (@BEDASDestek) açıldı, nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla sektöre eleman yetiştiren BEDAŞ Akademi'nin kurulması gibi öncü faaliyetler gerçekleştirildi.

1951 yılında Rize Ardeşen'de doğan ve kariyerine 1977 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü'nde iletim şebekelerinde mühendis olarak başlayan Mehmet İslamoğlu, 1984 yılında Rize Elektrik Dağıtım Bölge Müdürü ve 2001 yılında TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. 2002 yılında BEDAŞ Genel Müdürü olarak kariyerine devam eden İslamoğlu, 2003 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2004-2011 yılları arasında da MEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Cengiz Holding Enerji Koordinatörü, MEDAŞ, ÇEDAŞ ve UEDAŞ İcra Kurulu üyeliklerini yürüttü. 2011 yılında UEDAŞ Genel Müdürü olan İslamoğlu, Nisan 2015'ten itibaren BEDAŞ Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.