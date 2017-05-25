Bebekleri de uyuşturucu bağımlısı doğan çiftin feryadı: Lütfen bizi kurtarın (2)

TEDAVİLERİNİ SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSTLENDİ

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı anne B.A. ve R.A. çifti ile bağımlı olarak dünyaya gelen bebekleri 4 aylık R.E.A.'nın tedavisini Antalya Kamu Hastaneli Birliği tarafından gerçekleştirilecek.

Antalya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğan Haber Ajansı'nın 'Bebekleri de Uyuşturucu Bağımlısı Doğan Çiftin Feryadı: Lütfen Bizi Kurtarın' başlıklı haberi üzerine Sağlık Bakanlığı'nın uyuşturucu bağımlısı çift ve bebek için harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatları doğrultusunda madde bağımlısı ailenin tedavisinin Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından gerçekleştirileceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatları sonrası Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından madde bağımlısı anne B.A. ve baba R.A. ile irtibata geçilmiştir. 'Lütfen Bizi Kurtarın' mesajı ile tüm Türkiye’ye seslenen ve bağımlılıktan kurtulmaya kararlı çift, 26 Mayıs Cuma günü tedavilerine başlanmak üzere Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne davet edilmişlerdir. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ön tetkikleri yapılacak çift, tetkikler sonrası Aşır Aksu Yerleşkesi’ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüleceklerdir."