Bebekken karaciğer nakli yapılan Bade, okullu oldu

İZMİR, ()- İZMİR'de, henüz kırkı çıkmadan doğuştan safra yolları yokluğu (bilier atrezi) tanısı konulan, 20 aylıkken de babası Ali Can Kaya'dan gerçekleştirilen karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Bade Kaya (6), bu yıl yaşıtlarıyla birlikte ilkokula başladı.

İzmir'de ev kadını Cemile Türkmen (27) ile turizmci Ali Can Kaya'nın (31) 21 Haziran 2013'te dünyaya gelen kızları Bade'nin sağlık sorunları bir aylıkken başladı. Anne Cemile Türkmen, kızının uzayan el tırnakları kesmek istedi, ancak bu işlem sırasında Bade'nin parmağında kanama başladı ve durduramadı. Türkmen, kızını hemen, o dönemde oturdukları Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir hastaneye götürdü. Bir yandan kanama durdurulmaya çalışılırken, Bade'nin yenidoğan sarılığı denilen sarılığı da araştırıldı. Anne Türkmen, kızını Kuşadası'ndaki hastaneden sonra önce İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda Bade'ye doğuştan safra yolları yokluğu tanısı konuldu. Bu durumun Bade'yi karaciğer nakline götüreceği belirtilirken, büyümesi için zaman kazanma amacıyla 3 aylıkken kasai ameliyatı yapıldı. Bade 20 aylık olduğunda İzmir Kent Hastanesi'ne yatırıldı, 11 Şubat 2014 tarihinde karaciğer nakli yapıldı. Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz'ın yer aldığı ekip tarafından, gönüllü verici olan baba Ali Can Kaya'dan karaciğer nakli gerçekleştirildi. Önce baba Kaya, ardından da minik kızı Bade taburcu edildi.

Kızının nakil sonrası süreci sorunsuz geçirdiğini, bu öğretim yılında Vali Rahmi Bey İlkokulu'na başladığını belirten anne Cemile Türkmen, "Kızımın tırnağını keserken parmağında başlayan kanamanın bizi karaciğer nakline götüreceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Çok zor, sıkıntılı, korku, endişe dolu günlerdi. İkinci adresimiz hastaneler olmuştu. Ama sonuç önemli. O zor günleri geride bıraktık. Kızım sağlığına kavuştu, başta Kent Hastanesi karaciğer nakli ekibi olmak üzere kızımın sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bade çok tatlı, konuşkan, çok sosyal bir çocuk. Okullu oldu ya, ona ne olacağını soranlara şimdi soranlara doktor olacağını söylüyor. Ama fikri de sık sık değişiyor. Tek isteğim sağlıklı ve mutlu çocuk olsun" diye konuştu.

Kent Hastanesi karaciğer nakli ekibinden Opr. Dr. Cahit Yılmaz da Bade'nin yaşıtları gibi normal yaşam sürdüğünü belirterek, "Bade'nin rutin kontrolleri oluyor, sağlık karnesi iyi. Bu yıl yaşıtları gibi okula başlamış. Bade gibi çocuk hastalarımızın normal yaşamlarını sürdürdüklerini görmek bize tüm yorgunluklarımızı unutturuyor" dedi.