banner314

banner325

Son Dakika

Bebek hırsızlarına karşı sensörlü ve kilitli sistem geliştirildi

BAĞCILAR Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, “Tanıyan Teknoloji” isimli bir projeye imza attı. Proje çocuk kayıplarına ve bebek hırsızlığına son vermeyi hedefliyor. Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar...

GENEL 31.10.2019, 10:36
Bebek hırsızlarına karşı sensörlü ve kilitli sistem geliştirildi
BAĞCILAR Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, “Tanıyan Teknoloji” isimli bir projeye imza attı. Proje çocuk kayıplarına ve bebek hırsızlığına son vermeyi hedefliyor.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören 6. sınıf öğrencileri Damla Ece Boynukısa ile Bilgay Toktaş “Tanıyan Teknoloji” projesini hayata geçirdi. Anne babaların korkulu rüyası olan bebek hırsızlığının önüne geçmek isteyen “Tanıyan Teknoloji” isimli projeye bebek arabasının üzerinde kurulan düzenek sayesinde bebek arabasının habersizce hareket edilmesi veya bebeğin çalınması durumunda ebeveynler uyarılıyor.

SİSTEM BEBEK ARABASINI KİTLEYEREK HAREKET ETMESİNİ ENGELLİYOR

Ebeveynlerin toplu yaşam alanlarında, parklarda, dalgınlık anında veya alışveriş sırasında yaşanan hırsızlıklarda etkili olacağını belirten öğrenciler Damla Ece Boynukısa ve Bilgay Toktaş’ın projesi için öncelikle ebeveynin telefonuna bir program yükleniyor. Bu sayede ebeveyn telefonundan bebek arabasının kilit sistemlerini aktifleştirerek ve güvenli sürüş sağlanacak.

Bebek arabasının içinde kurulu düzeneğin anne-babalarla internet üzerinden haberleşmesi üzerine geliştirilen sistem, hırsızların bebek arabasını hareket etmek istemesiyle devreye giriyor. Kilitli olduğu için bebek arabası hareket etmesi engellenirken; sistemin entegre olduğu cep telefonuyla da ebeveynler uyarılıyor.

“BEBEĞİM NEREDE?” UYGULAMASIYLA BEBEK ARABASI YERİ TESPİT EDİLİYOR

Hırsızın bebeği kucaklayıp kaçırması durumunda ise başka sistem çalışıyor. Bebek yerinden kaldırıldığında pusetin altına yerleştirilen ağırlık sensörü farkı tespit eder, 'buzzer' öter ve yine cep telefonu üzerinden aileyi haberdar ediyor. Eğer hırsızlar arabayı kaldırıp götürürse de ‘Bebeğim nerede?’ uygulamasıyla arabanın olduğu nokta tespit ediliyor.”

Projenin amacının ailelere çocuklarıyla beraber güvenli bir yolculuk sunmak olduğunu söyleyen Toktaş, “Sistemde arabayı kullanacak kişilerin listesi de belirleniyor. Bebeğin çok yakını da olsa liste dışından biri de arabayı hareket ettirmek istese bile kilit sistemi aktif olduğundan araba hareket etmeyecektir. Projemiz sayesinde bebek arabalarında güvenlik açığı minimum seviyelere çekilmiş olacak” dedi.

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5