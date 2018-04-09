Bebek bezi cinayeti: İstinaf Mahkemesi Yasemin Kaymaklı'ya 15 yıl hapis cezası verdi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-İSTİNAF Mahkemesi, Esenyurt'ta çocuk bezi nedeniyle tartıştığı eşi Özkan Kaymaklı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yasemin Kaymaklı hakkında yerel mahkeme tarafından verilen, "Cezalandırılmasına yer olmadığına" ilişkin kararı kaldırarak, "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek" suçundan oy çokluğu ile 15 yıl hapis cezası verdi.

İstinaf Mahkemesi, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yasemin Kaymaklı'ya verdiği, "Cezalandırılmasına yer olmadığına" ilişkin kararını karını kaldırdı. İstinaf Mahkemesi, Yasemin Kaymaklı'yı "Haksız tahrik altında eşini kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararından sonra İstinaf Mahkemesi'ne başvuran Özkan Kaymaklı'nın ablaları Özden Güngör ve Gönül Yaşar, Yasemin Kaymaklı'nın, "Eşini kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerinden inceleme yaparak bugüne duruşma günü verdi.

Bugün yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Yasemin Kaymaklı ve avukatları ile İstinaf talebinde bulunan Gönül Yaşar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Yasemin Kaymaklı, "Katılanların istinaf talebinin esastan reddine karar verilmesini istiyorum" dedi. Kaymaklı beraatini istedi.

Söz alan Gönül Yaşar, Yasemin Kaymaklı'nın kardeşini kasten öldürdüğünü öne sürerek, "O şekilde olduğunu biliyorum. Adaletinize güveniyorum" dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcı Ali Parlar, sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, yerel mahkemenin, sanığın cezalandırılmasına yer olmadığına ilişkin hükmünün kaldırılmasını istedi. Maktul Özkan Kaymaklı'nın, sanığa sadece tava ve kemerle vurduğunu, Özlem Kaymaklı'nın buna karşılık eşini bıçakla 4 kez yaraladığını, bu yaralardan ikisinin öldürücü nitelikte birinin de hayati tehlike yaşatacak nitelikte olduğunu belirten Savcı Parlar, "Somut olayda meşru savunma hali için aranan saldırı ve savunmaya yönelik uygunluk/orantılılık koşullarının mevcut olmadığını" savundu. Savcı Parlar, sanık Yasemin Kaymaklı'nın olay öncesinden yaşadıklarını gerekçe göstererek, "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, sanık hakkında haksız tahrik hükümdeki indirimin de azami miktarda uygulanmasını istedi.

Yasemin Kaymaklı'nın avukatlarından Oya Meriç Eyüpoğlu, müvekkilinin suçu meşru müdafaa sınırları içinde işlediğini savunarak beraatine karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan Kaymaklı, "Böyle olsun istemezdim. Kimseyi bilerek ve isteyerek öldürmedim. Kendimi ve çocuğumu savundum" dedi.

Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan Yasemin Kaymaklı, "Beraatimi istiyorum dedi.

OY ÇOKLUĞU İLE 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, "Sanık Yasemin Kaymaklı hakkında öldürme suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair hükmün kaldırılarak, sanık Yasemin Kaymaklı'nın, eşi Özkan Kaymaklı'yı öldürdüğü sabit görülmekle, sanığa, 'Ağır tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına" karar verdi.

ERKEK HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KULLANDI

Bir kadın üyesi bulunan 1. Ceza Dairesi'nde üye hakimi Eray Utku, karara muhalefet etti.

Utku'nun muhalefet şerhi şöyle:

"İlk derece mahkemesinin İstinaf incelemesine konu kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu değerlendirildiğinden İstinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi yönündeki görüşüne katılmıyorum."

DURUŞMADAN SONRA BASIN AÇIKLAMASI

Yasemin Kaymaklı'nın avukatları ve duruşmaya gelen izleyiciler duruşmadan sonra adliyenin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Yasemin Kaymaklı'nın avukatlarından Oya Meriç Eyüpoğlu, iki saate yakın bir süre açıklamalarını mahkemeye anlattıklarını belirterek, "Fakat bazen önyargıların önüne geçmek mümkün olmuyor" dedi.

Bu dosyada meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiğini savunan Eyüpoğlu, "Maalesef tam tersi bir kararla karşı karşıya kaldık. Mahkeme Yasemin'in cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Üstelik bu cezayı yüksek bir ceza olarak nitelemek lazım; 15 yıl. Bu kararı temyiz edeceğiz. Umudumuz bitmedi" dedi.

Bakırköy'de verilen karının önemli bir karar olduğunu söyleyen Eyüpoğlu, "Maalesef erkek yargı her zamanki gibi bu önemli eşiği de erkeklerin lehine geçmiş oldu. Doğru erkek üyenin muhalefet şerhi var. Kadın üyenin, başkanın da muhalefet şerhi yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yasemin Kaymaklı'nın 10 Temmuz 2014 tarihinde eşi Özkan Kaymaklı ile çocuk bezi yüzünden tartıştığı belirtildi. Özkan Kaymaklı'nın Yasemin Kaymaklı ve o tarihte 7 aylık olan küçük çocuğu darp ettiği belirtilen iddianamede, Yasemin Kaymaklı'nın ekmek bıçağıyla eşini öldürdüğü anlatılıyor. İddianamede Kaymaklı için “Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Yargılamayı yapan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, Yasemin Kaymaklı'nın eyleminin meşru müdafaa sınırları içinde kaldığını gerekçe göstererek, "Cezalandırılmasına yer olmadığına" hükmetmişti.

Davaya katılan Özkan Kaymaklı'nın ailesi, Yasemin Kaymaklı'nın, "Eşini kasten öldürme" suçundan cezalandırılması için bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

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