Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Bebeğini denize atan anne ve sevgilisine tutuklama talebi...

 Özden ATİK/İSTANBUL,()-FATİH'te, 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma K. ve sevgilisi Mustafa T. çıkarıldıkları savcılıkça "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Fatih...

Bebeğini denize atan anne ve sevgilisine tutuklama talebi...

 Özden ATİK/İSTANBUL,()-FATİH'te, 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma K. ve sevgilisi Mustafa T. çıkarıldıkları savcılıkça "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Fatma K. ve sevgilisi Mustafa T. savcılığa çıkarıldı. Savcı İlkay Ağır tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

SEVGİLİSİNİN BEBEĞİ DUVARA FIRLATTIĞINI SÖYLEDİ

Fatma K. savcılık ifadesinde, bebeği emzirdiği sırada ağlaması üzerine sevgilisi Mustafa T'nin sinirlenerek önce kendisini dövdüğünü, sonra bebeği alıp duvara fırlattığını belirtti. Bebeğin bir anda sesinin kesildiğini söyleyen Fatma K., Mustafa T'nin evden çıkmasından yarım saat sonra bebeği alarak dışarı çıktığını, kendisini avutmak için bebekle 11 saat boyunca dışarıda gezdiğini anlattı. Fatma K. en sonunda çaresiz kaldığı için bebeğini denize attığını söyledi. Fatma K'nin ifadesinde ayrıca 3 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyerek "Onunla vedalaştıktan sonra intihar edecektim" dediği öğrenildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.