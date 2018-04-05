Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

"Bebeği sallayarak uyutmak onu 'bayıltmak' demektir"

KAĞITHANE Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Bebek ve Uyku” konulu seminerde Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, annelerle bir araya geldi. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleşen seminerde...

"Bebeği sallayarak uyutmak onu 'bayıltmak' demektir"
KAĞITHANE Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Bebek ve Uyku” konulu seminerde Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, annelerle bir araya geldi. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleşen seminerde annelerin doğum yaptıktan sonra çocuklarını uyutmakta çok zorluk çektiği belirtildi. Akınal, seminerde çocukların sallayarak uyutulmasının yanlışlığını vurguladı ve bebekleri doğru uyutmanın yöntemlerini anlattı.

Annelerin merak ettiği soruları cevaplayan Akınal, bebeklerin uyutulması konusunda uyku düzeninin önemine değindi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da seminerin sonunda annelere verdiği bilgilerden ötürü Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal’a teşekkür etti.

BEBEĞİNİ SALLAYARAK UYUTANLAR DİKKAT

Bebekler için uykunun önemini belirterek yapılan yanlışlara dikkat çeken Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, “Bizde yanlış bilinen çok şey var, sallayarak uyutmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Çocuğu sallayarak uyutmak bayıltmak anlamına gelir” dedi.

“SALLAYARAK UYUTMAK BAYILTMAK ANLAMINA GELİR”

Ailelerin bebeklerine uyku alışkanlığı kazandırma konusunda bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, “Önce annelerin bilinçlenmesi gerekir çünkü bizde yanlış bilinen çok şey var. Bunların başında da bebeği sallayarak, sürekli kucağında pışpışlayarak uyutmak geliyor. Bunların hepsi kötü uyku alışkanlıklarıdır ve bağımlılık yapan şeylerdir. Hepsi uykusuzluk olarak geri dönüyor ve bu anneyi de mutsuz eden bir şey. Sallayarak uyutmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Çocuğu sallayarak uyutmak bayıltmak anlamına gelir. Sallama sırasında çocuklar hafif uykuya geçer, derin uykuya geçmez ve sık sık gece boyunca uyanırlar” ifadelerini kullandı.

( FOTOĞRAF-VİDEO )

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314