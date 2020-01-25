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Bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
GENEL 25.01.2020, 14:44
MERSİN'de, gittikleri bir doğum vakasında nefes almayan bebeğe müdahale ederek tekrar hayata döndüren sağlık ekibine plaket verildi.
Olay, 7 Ocak'ta merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir doğum vakasına gönderilen 112 sağlık ekibinden olan Paramedik Yavuz Selim Turan, Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldız Çınar ve ambulans şoförü Muhammet Özen, başlayan doğuma müdahale etti. Ters olarak doğan bebeğin nefes almadığını fark eden Tuğba Yıldız Çınar, bebeğe yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ederek tekrar hayata döndürdü.
Tüm Türkiye'nin takdirini kazanan sağlık çalışanlarına Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesi tarafından plaket verildi. Plaket töreninde konuşan Şube Başkanı Ayhan Güngör, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Törene katılan milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz da sağlık çalışanlarını tebrik etti. Konuşmaların ardından 112 sağlık ekibi çalışanlarına plaket ve çiçek verildi.
Olay, 7 Ocak'ta merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir doğum vakasına gönderilen 112 sağlık ekibinden olan Paramedik Yavuz Selim Turan, Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldız Çınar ve ambulans şoförü Muhammet Özen, başlayan doğuma müdahale etti. Ters olarak doğan bebeğin nefes almadığını fark eden Tuğba Yıldız Çınar, bebeğe yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ederek tekrar hayata döndürdü.
Tüm Türkiye'nin takdirini kazanan sağlık çalışanlarına Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesi tarafından plaket verildi. Plaket töreninde konuşan Şube Başkanı Ayhan Güngör, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Törene katılan milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz da sağlık çalışanlarını tebrik etti. Konuşmaların ardından 112 sağlık ekibi çalışanlarına plaket ve çiçek verildi.
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