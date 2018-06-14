BBP Genel Başkanı Destici: HDP, Millet İttifakı’nın içine dahil edilmese de gayrı resmi ittifakları var

ANKARA, () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Musafa Destici, HDP’nin, resmiyet kazanmasa da Millet İttifakı’nın içinde olduğunu ifade etti. Bu ittifakın karşılıklı beklentiler içerdiğini belirten Destici, HDP'nin barajı aşması için gayret edildiğini söyledi.



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TRT Haber’in konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Destici, Millet İttifakı bileşenlerini HDP ile olan ilişkilerinden dolayı eleştirerek, “Proje İttifakı” olarak adlandırdı.

Destici şöyle konuştu:

“HDP’ye barajı aştırmak için şu anda karşı ittifakın liderlerinin, cumhurbaşkanı adaylarının bir gayreti var. Yani belli bölgelerde belli oyları kaydırıp, yarım puanla bir puanla barajın altında kalmasını engelleme çabaları var. Böyle arka planda bir işbirliği var zaten. Yani protokole yazılmasa da, HDP Millet İttifakı’nın içine dahil edilmese de, resmi olarak yazılmasa da, gayrı resmi ittifakları var. Bu açıkça gözüküyor.”

PKK’nın, İslam dünyası ile Türkiye’nin arasına konulmuş bir duvar olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Büyük fotoğrafa baktığımızda şu gözüküyor: Bu PKK, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Tam tersine emperyalistlerin, siyonistlerin uşağı. İşte İslam dünyası ile Türkiye’nin arasına konulmuş bir duvar ve her ülkenin, buradaki Irak’ın da, Türkiye’nin de, Suriye’nin de gelişmesini birliğini, beraberliğini tehdit ediyor. Yani bu sayede Amerika, emperyalist İsrail bu bölgeyi PKK’yla birlikte istikrarsızlaştırıyor. Bakın şimdi DAEŞ nerde? Yolculuk yaparken Irak Başkonsolosumuzla birlikte geldim. Irak’ta bir tane DAEŞ yok şu anda. Suriye’de de hemen hemen güneye doğru çekildi. Nerede? Amerika bir yerden dolduruyor askeri uçağıyla, nerede lazımsa oraya indiriyor. Sonra oradan başka tarafa götürüyor. PYD de PKK da böyle. Yani bizim vatandaşımızın bunu çok açık ve net bilmesi lazım.”

