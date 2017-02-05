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Bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi

BAŞBAKANLIK Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre bir kısım kamu sermayeli şirketler ile Özelleştirme Programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler, Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Açıklama şöyle: "Bakanlar...

Bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
BAŞBAKANLIK Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre bir kısım kamu sermayeli şirketler ile Özelleştirme Programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler, Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Açıklama şöyle:
"Bakanlar Kurulu Kararıyla Hazinenin uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla Özelleştirme Programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir.
Söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edecektir. Uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliği sürdürülecektir.
Türkiye Varlık Fonu söz konusu şirketleri Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
VARLIK FONUNA AKTARILAN ŞİRKETLER
Resmi Gazete'de yer alan Varlık Fonu'na aktarılan Şirketlerin işimleri şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin yüzde 6,68 oranındaki hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü."

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