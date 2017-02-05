Bazı meslek dallarında çırak bulamayan esnaf sıkıntıda

TÜRKİYE'de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ardından meslek dallarına çırak yetişmemesi, birçok meslek dalında çırak bulunmasında sıkıntıya neden oldu. Meslek odası başkanları çırak yetişmemesinden dolayı bazı mesleklerin 10 yıl içinde biteceğini savundu.Türkiye'de zorunlu eğitimin 4+4+4 sitemiyle 12 yıla çıkarılması ardından ülke genelindeki meslek dallarında 'çırak' olarak nitelendirilen ara eleman ihtiyacı arttı. Meslek dallarında ara eleman yetiştirelememesiyle ilgili meslek odaları başkanları bazı mesleklerin 10 yıl içerisinde sona ereceğini iddia ederek eğitim sistemiyle ilgili değişiklikler yapılmasını istedi."ÇÖZÜM BULUNMALI"Samsun İlkadım-Gazi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, berber mesleğinde ara eleman yetişememesinden dolayı 10 yıl içinde biteceğini ileri sürerek, şöyle dedi:"Bu meslek dalı konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Okumak çok güzel bir şey ama meslek dalları ölmek üzere. Çocuğa 3 bin TL'lik telefon alırsak o çocuk çıraklık yapmaz. Dükkan temizlemez, kapı önünü süpürmez. Lise eğitimi bittikten sonra 18 yaşındaki çocuğu alıp istediğin gibi eğitemezsiniz. Avrupa'da berberlik gerçerli bir meslek. Bizim berberlik galiba son 10 yıl içinde bitecek. Bu eğitim sistemiyle ilgili çözümler bulunması lazım.""MESLEK LİSELERİNE YÖNLENDİRİLMELİ"Meslek dalları için lise dengi okullardaki öğrencilerin meslek lisesine yönelendirilmesinin sağlıklı olacağını belirten Samsun Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Sıhhi Tesisatçıları Odası Başkanı Metin Sinecek ise, şöyle konuştu:"Ara eleman önemli. Önceden aileler sanat öğrenmesi için çocuklarını çeşitli meslek dallarında ustalık yapan kişilerin yanına gönderirdi. Çıraklıktan sonra kalfalık dönemine geldiği zaman eline bir altın bilezik takmış olurdu. O altın bilezik geleceğinin teminatiydı. İlkokuldan sonra çocuklarımızın rehber öğretmenlerinin bünyesinde meslek edindirilmeli. Biz bu öğretmenleri çocuklarımızı meslek okullarına yönlendirmelerini de istiyoruz. Çünkü, ülkemizde her iş yerinde ara eleman ihtiyacı var. Ara elemanıda bizim dönemimiz de ilkokuldan sonra çırak olarak alınır. 4-5 sene sonra eğitimlere giderdi. Eğitimler sonrasında mesleğe adım atardı. Gençlerimizin en büyük iş kapısı meslek liselerinde irtibat kurarak, meslek kollarında eğitim almaktır. O zaman çocuklarımızın kollarına meslek okulları altın bilezik takacak. Askerden sonra kendi iş yerinin sahibi olabiliyor. Biz istiyoruz ki meslek mensuplarımızın, iş adamlarımızın sayısı yüksek olsun. Her anne-baba çocuğunu tabiki okutsun ama çocuğunu iş sahibi olabilmesi için meslek mensubu olmasından yana olduğunu ifade ediyorum."BERBER AHMET KAYA: AİLELER ÇOCUKLARINA KIYAMIYORSamsun'da 30 yıldan beri berber olan Ahmet Kaya ise ailelerin çocuklarına 'kıyamaması' nedeniyle meslek öğrenmesi için meslek gruplarına göndermediğini anlatırken, "Eskiden anne ya da babalar çocuklarını esnaflara götürür meslek sahibi olması için onlara bırakırdı. Aile ustaya 'Eti senin kemiği benim' derdi. Ancak şimdi böyle birşey artık kalmadı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI