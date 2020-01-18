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Bayrampaşa'daki bıçaklı saldırgan dehşeti: Kafe çalışanı o anları anlattı 

GENEL 18.01.2020, 17:16
Bayrampaşa'daki bıçaklı saldırgan dehşeti: Kafe çalışanı o anları anlattı 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()  - BAYRAMPAŞA'da bir saldırganın elindeki bıçakla dehşet saçtığı ve  polis tarafından vurularak öldürüldüğü kafenin çalışanları korku dolu anları anlattı. Çalışanlar elindeki saldırganın hiç diyalog kurmadığını, masa ve sandalyeleri yığınak yaptığını söylerken, kafe içerinde çok sayıda mermi izinin olduğu görüldü. 
Olay, dün saat 23.20 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi.
Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bahchevanov (33) henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki bıçak ile kafeye girmiş ve etrafa saldırmıştı. Saldırgan polisin müdahalesi ile vurularak etkisiz hale getirilmişti. Akşam saatlerine kadar kapalı kalan kafenin çalışanları korku dolu anların yaşandığı kafede temizlik yaptı. Kafe içerinden bir çok noktada mermi izinin olduğu görüldü. 

"HİÇ BİR ŞEY KONUŞMADI"
Yaşadıkları korku dolu anları anlatan kafe çalışanı Halit Demirok müşteri gibi gelen saldırganın bir süre kafenin alt katında oturduğunu söyleyerek,  " 2 kadın müşteri üst kata çıktı. Kadınların çıkmasıyla onların arkasından çıktı. Bıçakları çekince yukarıda olan 3 kadın  hemen aşağıya indi.  Kimseye herhangi bir darbı, gaspı yada rehin alma durumu olmadı. Hiç bir şey konuşmadı polisler geldi. 1,5-2  saat polisler ikna etmeye çalıştı. Sonra yukarıdan girmek istediler sonra izlediğini o görüntüler oluştu" dedi. 

"MASA VE SANDALYELERİ YIĞINAK YAPTI"
Demirok , polislerin uzun süre ikna etmeye çalıştığını belirterek " Yukarıya çıkış zaten görüyorsunuz çok dar bir alan.  Masaları sandalyeleri memur arkadaşlar çıkmasın iye oraya yığmış. Eline ne geçirdiyse polislerin üzerine attı.  Polisler çok sabırlı davrandılar. Hiç bir şey konuşmadı adam.  Polis üstten girmek isteyince  panikledi,  bir bekçi arkadaşı yaraladı. Hiç bir diyalog kurmadı" diye konuştu.  

(FOTOĞRAF)

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