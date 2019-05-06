Bayrampaşa'da tekstil malzemesi yüklü TIR devrildi

İSTANBUL, Bayrampaşa O-3 Otogar Bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tekstil malzemesi yüklü TIR devrildi.

Kaza saat 09.00 sıralarında Otogar bağlantı yolu Aksaray yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil malzemesi yüklü olan 27 ABD 301 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekipler devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı. Devrilen TIR'dan etrafa savrulan tekstil malzemeleri ise olay yerine getirilen başka bir TIR'a yüklendi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol trafik ekiplerinin çalışmaları nedeniyle tek şeritten verildi. TIR, olay yerine çağrılan vinçle yoldan kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.

