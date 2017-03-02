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Bayrampaşa'da, servis otobüsü alev alev yandı (2)

İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA / İSTANBUL () - BAYRAMPAŞA'da otogara gelen yolcuları götüren servis midibüsü hareket ettikten yaklaşık 1 kilometre sonra alev almaya başladı. Otobüs yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay, saat 16.30...

Bayrampaşa'da, servis otobüsü alev alev yandı (2)

İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA / İSTANBUL () - BAYRAMPAŞA'da otogara gelen yolcuları götüren servis midibüsü hareket ettikten yaklaşık 1 kilometre sonra alev almaya başladı. Otobüs yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında otogar bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Bir firmaya ait servis midibüsü, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen yolcuları alarak hareket etti. İçerisinde yaklaşık 10 yolcunun bulunduğu aracın otogardan yaklaşık 1 kilometre uzaklaştıktan sonra motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Midibüsün sürücüsü olaya yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevler kısa sürede aracın tümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan midibüsü söndürdü. Servis aracının sürücüsü Şakir Güleken, aracın motor kısmında biranda alevlerin yükseldiğini, yangın tüpüyle müdahale ettiğini ancak yangını söndüremediğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri yanan araçla ilgili inceleme başlattı. Bu arada, yolcular firmanın başka bir aracıyla gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



(FOTOĞRAF)

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