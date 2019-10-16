Bayrampaşa'da sahte deterjan operasyonu

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL () BAYRAMPAŞA'da iki farklı adrese düzenlenen operasyonda sahte 10 ton çamaşır ve bulaşık deterjanı ile 2 bin adet şampuan ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa Orta Mahalle İbrahimağa Caddesi ve Yenidoğan Mahallesi Uluyol Caddesi'nde bulunan iki farklı iş merkezinde sahte deterjan üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda sahte 10 ton çamaşır ve bulaşık deterjanı ile bilinen markaların taklidi olan 2 bin şişe şampuan ve çok sayıda temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli A.A. gözaltına alındı.

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