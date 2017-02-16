Bayrampaşa'da korsan kitap operasyonu

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () İSTANBUL Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bayrampaşa'da bir depoda çok sayıda kitap bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, depodan belirli aralıklarla azar azar kitap çıkartıldığını tespit ederek, bugün saat 14.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Hüner Sokak'ta bulunan depoya baskın düzenledi. Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, depoda bulunan 59 yaşındaki M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda ünlü yazarın yaklaşık 9 bin korsan kitabını ele geçirdi. Ele geçirilen kitaplar bir kamyona yüklenerek Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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