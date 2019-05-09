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Bayrampaşa'da iki daire alev alev yandı

Murat SOLAK  -Mustafa BAKIRHAN- İstanbul - Bayrampaşa'da yangın çıkan 2 daire alev alev yandı. Yangın, Bayrampaşa Orta Mahalle Asma Sokak'ta 15.00 sıralarında çıktı. 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya...

Bayrampaşa'da iki daire alev alev yandı

Murat SOLAK  -Mustafa BAKIRHAN- İstanbul - Bayrampaşa'da yangın çıkan 2 daire alev alev yandı.
Yangın, Bayrampaşa Orta Mahalle Asma Sokak'ta 15.00 sıralarında çıktı. 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İkinci katta çıkan yangın kısa sürede binanın üçüncü katına da sıçradı. Apartmandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tazyikli suyla yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. Evlerinin yandığını gören vatandaşlar ise korku dolu gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken binadaki 2 dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. 

(FOTOĞRAF)
 

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