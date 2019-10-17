Bayramiç’te kaçak kazıya 5 gözaltı (2)
40 METRELİK ÇUKURU, SU BULMAK İÇİN KAZMIŞLAR Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Beşik köyünün Osman tarlası mevkisinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerin 7 kişi olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 7...
40 METRELİK ÇUKURU, SU BULMAK İÇİN KAZMIŞLAR
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Beşik köyünün Osman tarlası mevkisinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerin 7 kişi olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden D.A., F.G. ve S.K. tutuklanma talebiyle mahkeye sevk edildi. Mahkeme ise 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüpheliler ifadelerinde "Su bulmak için kazdık" dedi.
Köylüler ise, kuyunun varlığından bahsedilen büyük mağaraya ve defineye ulaşmak için kazılmış olabileceğini öne sürdü. 40 metre derinlikteki çukurda su bulunmadığı da görüldü.
Öte yandan şüphelilerin 40 metre derinlikteki çukuru, jeneratör ile çalıştırdıkları kırıcı hiltiyle 20 günde kazdıkları ortaya çıktı. 10 metreyi kepçe ile kazdıkları, granit kaya tabakasını ise hilti ile deldikleri tespit edilen şüphelilerin, çıkan harfiyatı çuvallarla taşıdıkları belirlendi.
Yörede tarlası bulunan Hakkı Düşkün, "Dedelerimiz bize burada eski uygarlıkların yaşadığını ve tarihi bir mağara olduğu söylüyordu. Bu mağarada da büyük bir hazine olduğundan bahsediliyordu" dedi.
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2