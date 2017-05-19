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Bayramiç'te kaza: 6 yaralı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 6 kişi yaralandı. Kaza dün saat 23.00 sıralarında Bayramiç İlçesi Türkmenli Köyü...

Bayramiç'te kaza: 6 yaralı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza dün saat 23.00 sıralarında Bayramiç İlçesi Türkmenli Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Ezine İlçesi'nden Bayramiç'e panayıra gelen 6 genç, gecenin ilerleyen saatlerinde Ezine'ye dönmek için yola çıktı. 16 yaşındaki sürücü Barış Çekiç, Türkmenli Köyü yakınlarına geldiğinde yönetimindeki 17 KR 978 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Barış Çekiç ile birlikte  araçta bulunan  Refik Cansever (15), Muharrem Uğur Çolak, (16), Yunus Kuşçu, (17), N.R (15) ve A.R (16) yaralandı.
Kaza yerine gönderilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Barış Çekiç, Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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