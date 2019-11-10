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Bayramiç'te 10 Kasım töreninin erken başlatılmasına soruşturma (3)

BAYRAMİÇ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninin olması gerekenden 5 dakika önce başlaması nedeniyle Kaymakam konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Bayramiç İlçe Milli Eğitim...

GENEL 10.11.2019, 20:29
Bayramiç'te 10 Kasım töreninin erken başlatılmasına soruşturma (3)

BAYRAMİÇ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninin olması gerekenden 5 dakika önce başlaması nedeniyle Kaymakam konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de resmi internet sayfasından kendilerinin olay ile ilgili hatalarının olmadığını açıklamıştı. Bir açıklama da Bayramiç Belediyesi'nden yapıldı. Bayramiç Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Mert Uygun, olaylardan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sorumlu olduğunu ileri sürerek, 'Kamuoyuna duyurulur' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü anma ve çelenk sunma programı, 10 Kasım 2019 günü Yıldırım Akbulut Meydanı'nda, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir. Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören alanında bayrak ve flama alınmasının hemen ardından belediye hoparlörlerinden 2 dakika siren çalınması Belediye Başkanlığımıza bildirilmiştir.
Ancak saat 09.00’u gösterirken, kürsüde bulunan tören sunucusu tarafından ‘siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşına davet ediyorum’ anonsu yapılmıştır. Hafta içinde yaşanan ve ülke gündemimizde de geniş yer tutan ve hepimizi üzen Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ’10 Kasım bayramı’ rezaleti sonrası, Bayramiç halkının yoğun katılımı ile gerçekleşen törende, saatin daha 09.00 olmasına rağmen, siren sesi ve saygı duruşuna davet edilmesi meydanda şaşkınlığa ve halkın tepkisine neden olmuştur. Protokol üyeleri dahi kol saatlerini göstererek zamanın gelmediği konusunda görevlileri uyarmaya çalışmıştır. Ancak bu esnada kürsüden yapılan daveti bekleyen meydandaki jandarma araçları siren çalmaya başlamıştır. Jandarma araçlarından çalan siren seslerini duyan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli yaklaşık 15 saniye tereddütte kaldıktan sonra ‘bayrak ve flama al’ talimatı vermiştir ve meydandaki tüm okullar bayrak flama almıştır. Bayrak ve flama alınmasının ardından kararlaştırıldığı gibi belediye hoparlörlerinden de siren çalınmaya başlamıştır. Meydana gelen olay, Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin tören kürsüsünden saat 09:00’da ‘siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşına davet’ anonsu yapması, anonsu duyan jandarma araçlarının siren çalmaya başlaması, ortaya çıkan krizi yönetemeyen ve anlık hatalı karar veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin panik ile bayrak ve flama talimatı vermesi, bayrak ve flamayı takip etmesi ve ardından sireni çalması talimatı alan belediye personelinin verilen talimata uymasından ibarettir. Ancak Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma henüz bitmeden Bayramiç halkının çok büyük bir katılımla meydanda bulunmasına ve her şeyin halkın ve devlet erkanının gözü önünde yaşanmasına rağmen, ‘siren çalınması ve ses sistemi’ sorumluluğunun Bayramiç Belediyesinde olduğu ve kendilerinin hiçbir hatası olmadığı’ şeklindeki basın açıklaması ile tüm saygınlığını ve inanılırlığını kaybetmiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü anma ve çelenk sunma töreni sırasında meydana gelen tüm olumsuzlukların tek sorumlusu Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür. Belediyemizin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatını yerine getirmek dışında olayda herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ardı ardına yarattığı skandalların sorumluluğunu Bayramiç Belediyesinin üzerine yıkamaz. Meydana gelen olayla ilgili üzüntümüzü kamuoyuyla paylaşır, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bu vesileyse bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anarız."

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ( Çanakkale), ()

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