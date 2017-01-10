Bayramiç Barajı'nda kar ve yağmur bereketi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, geçen yıl kurak geçince boşalan Bayramiç Barajı, yılbaşından bu yana süren yağmur ve kar yağışlarıyla tekrar dolmaya başladı. Barajdaki su miktarı 9 milyon metreküpten 45 milyon metreküpe yükseldi.Bayramiç İlçesi'nde, Kazdağları'na yağan yağmur ve kar suları, boşaldığı Karamenderes Çayı'nda taşkınlara neden oldu. Can ve mal kaybına neden olmayan su taşkınları Bayramiç Barajı'nı yarıya kadar doldurdu. 96 milyon metreküp kapasiteli barajdaki su miktarı yılbaşında 9 milyon metreküpe kadar düştü. Ezine Ovası'na kadar tarım alanlarını sulayan barajdaki su miktarının azalması çiftçileri kara kara düşündürdüğü sırada önce yağmur, ardından da kar yağışı başladı.Karamenderes Çayı yükseldi ve bazı bölgelerde tarlaları sular kapladı. Barajdaki su miktarının şu an 7 metre yükseldiği ifade edildi. Suların 5 metre daha yükseldiğinde barajın tamamen dolacağı ifade edildi. Son ölçümlerde su miktarının 45 milyon metreküpe ulaşarak barajın yarısının dolduğu öğrenildi.Bayramiç Ezine Ovaları Sulama Birliği Başkanı Salih Aygün, "Yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle baraj bir günde 5 metre yükseldi. Gün içerisinde de bu doluluk oranı artıyor. Yağan karların ani erimesi sıkıntıya neden olabilir" dedi. Yağmur ve kar sularıyla Bayramiç Barajı'ndaki suyun çamur rengine dönüştüğü görüldü.

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