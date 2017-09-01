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Bayramda şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, () - ARDAHAN’da Kurban Bayramı'nda protokol ve halkın bayramlaşmasının arından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ardahan’da resmi bayramlaşma programı Merkez Cami bahçesinde yapıldı. Bayram...

Bayramda şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, () - ARDAHAN’da Kurban Bayramı'nda protokol ve halkın bayramlaşmasının arından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.
Ardahan’da resmi bayramlaşma programı Merkez Cami bahçesinde yapıldı. Bayram namazının hemen ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, cami bahçesinde halkla bayramlaştı.
İkramların yapıldığı programında ardından Halilefendi Mahallesi’ndeki şehitlik ziyaret edildi. Şehitler için Kuran'ı Kerim okunduktan sonra mezarlarına karanfil bırakıldı.

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