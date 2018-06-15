Bayramda sandık bekliyorlar

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda, Türkiye’nin en batısındaki hudut kapısı olarak nitelendirilen Ayvalık ilçesi Deniz Hudut Kapısı’ndaki A-1 numaralı sandıkta görevli olan sandık kurulu başkanları partili üyeler, bayramlaşma yerine sandık başında bekliyor.Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların tatil amacıyla geldikleri hudut kapılarında oy kullanma işlemleri Ramazan Bayramı’na rağmen devam ediyor.Sabah saat 08.00 ile 16.00, 16.00 ile 24.00 ve 24.00 ile 08.00 aralıklarında toplam 3 vardiya halinde kesintisiz 24 saat görev yapılan sandığın başında 3’er sandık başkanı, 3’er sandık başkan yardımcısı, 3’er AK Parti, 3’er CHP ve 3’er MHP temsilcileri gurbetçi vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanmaları için ter döküyor.Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndaki A-1 numaralı sandıkta AK Parti adına görev yapan Hikmet Şimşek, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli bir viraj olduğunu ifade ederek, “Şu anda görevimizin başındayız. Bizim için asıl bayram 24 Haziran’dan sonra demokrasi bayramı olacaktır. Bayram günü burada sandık başında görev yapmak tabi ki zor. Mesela torunlarım eve gelmiş. Onları özledim ama bizde dava aşkı var. Memleket aşkı var. Bu yüzden de sandıklara sahip çıkmak zorundayız. Allah nasip ederse biz bayramımızı 24 Haziran’dan sonra yaparız” dedi.Sandıkta CHP adına görev yapan sandık müşahidi Ertan Sevinç ise, “Görev kutsaldır. Bizim bayramımız burada geçiyor. Biz inşallah bayramımızı 24 Haziran’da demokrasi bayramı olarak kutlayacağız. Tabi çoluk çocuk ve torunlar bayram günü evde bayramlaşırken, biz burada biraz zorlandık ama şu anda zorlanmıyorum. Sanki yıllardır burada bu işi yapıyormuş gibi bir duyguya sahibim. Herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.Sandık başında MHP tarafından görevlendirilen Meral Özerden ise, yurt dışından Türkiye’ye gelip oy kullanan gurbetçi vatandaşlara bayram süresince hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu kez seçim süreci Ramazan Bayramı’nı içine aldı. Ama bizde her şeye rağmen görevimizin başındayız” dedi.

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