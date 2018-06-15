Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

Bayramda sandık bekliyorlar

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda, Türkiye’nin en batısındaki hudut kapısı olarak nitelendirilen Ayvalık ilçesi Deniz Hudut Kapısı’ndaki A-1 numaralı sandıkta görevli olan sandık kurulu başkanları partili üyeler,...

Bayramda sandık bekliyorlar
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda, Türkiye’nin en batısındaki hudut kapısı olarak nitelendirilen Ayvalık ilçesi Deniz Hudut Kapısı’ndaki A-1 numaralı sandıkta görevli olan sandık kurulu başkanları partili üyeler, bayramlaşma yerine sandık başında bekliyor.
Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların tatil amacıyla geldikleri hudut kapılarında oy kullanma işlemleri Ramazan Bayramı’na rağmen devam ediyor.
Sabah saat 08.00 ile 16.00, 16.00 ile 24.00 ve 24.00 ile 08.00 aralıklarında toplam 3 vardiya halinde kesintisiz 24 saat görev yapılan sandığın başında 3’er sandık başkanı, 3’er sandık başkan yardımcısı, 3’er AK Parti, 3’er CHP ve 3’er MHP temsilcileri gurbetçi vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanmaları için ter döküyor.
Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndaki A-1 numaralı sandıkta AK Parti adına görev yapan Hikmet Şimşek, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli bir viraj olduğunu ifade ederek, “Şu anda görevimizin başındayız. Bizim için asıl bayram 24 Haziran’dan sonra demokrasi bayramı olacaktır. Bayram günü burada sandık başında görev yapmak tabi ki zor. Mesela torunlarım eve gelmiş. Onları özledim ama bizde dava aşkı var. Memleket aşkı var. Bu yüzden de sandıklara sahip çıkmak zorundayız. Allah nasip ederse biz bayramımızı 24 Haziran’dan sonra yaparız” dedi.
Sandıkta CHP adına görev yapan sandık müşahidi Ertan Sevinç ise, “Görev kutsaldır. Bizim bayramımız burada geçiyor. Biz inşallah bayramımızı 24 Haziran’da demokrasi bayramı olarak kutlayacağız. Tabi çoluk çocuk ve torunlar bayram günü evde bayramlaşırken, biz burada biraz zorlandık ama şu anda zorlanmıyorum. Sanki yıllardır burada bu işi yapıyormuş gibi bir duyguya sahibim. Herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.
Sandık başında MHP tarafından görevlendirilen Meral Özerden ise, yurt dışından Türkiye’ye gelip oy kullanan gurbetçi vatandaşlara bayram süresince hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu kez seçim süreci Ramazan Bayramı’nı içine aldı. Ama bizde her şeye rağmen görevimizin başındayız” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325