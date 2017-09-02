Bayramda Gölcük'te piknik keyfi

Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU'nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı, bayramın 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bolu merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları içindeki Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Bayramın 1 ve 2'nci günü tabiat parkına bin 500 araç giriş yaptı. Bayramın 2'nci günü havanın da güzel olmasını fırsat bilen tatilciler Gölcük'e akın etti. Tabiat parkı girişindeki otoparklar tamamen doldu. Tatilciler, yol kenarlarına ve ormanın iç kısımlarına araçlarını çekmek zorunda kaldı. Tatilciler, göl çevresinde mangallarını yakıp etlerini pişirdi. Güzel manzara eşliğinde piknik yapan tatilcilerden bazıları piknik masalarının dolması üzerine yeşil alanlara örtü sererek mangallarını yaktı. Vatandaşlar göl çevresinde yürüyüp golf arabalarıyla tur atarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.



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