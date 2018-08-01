Bayramda 1,5 milyon tatilci

DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatilinde sahil bölgelerinde otellerin yüzde 100 doluluğa ulaşacağı belirtildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramda, 1,5 milyon kişinin turizm amaçlı seyahatinin beklendiğini söyledi. Akdeniz ve Ege sahillerinden kültür turlarına, Balkanlar ve Avrupa turlarından Yunan adalarına gemi turlarına şimdiden rezervasyonlardaki doluluk oranları yüzde 90'ı aştı.Bu yıl Kurban Bayramı tatili, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kararıyla 9 güne uzatıldı. Kararın önceki yıllara göre bir hafta kala değil, 20 gün önceden açıklanması, uzatma kararını tahmin edip tatil planı yapanların dışındaki vatandaşların da daha rahat tatil planı yapmasına imkan verdi. Ancak bu yıl turizm hareketinin yurt dışı turizmde geçen seneye göre yüzde 40'a varan artışla seyretmesi ve sezonun en yoğun dönemine denk gelmesi nedeniyle bayram döneminde tatil yapmayı düşünenlerin daha hızlı hareket etmesi ve bir an önce karar vermesi gerekiyor. Doluluk oranları yüzde 80-90'ları bulan otellerde, bayramla birlikte yüzde 100 doluluk bekleniyor. Bayramda Akdeniz'den Ege'ye sahillerde pansiyonların bile yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.1,5 MİLYON TATİLCİTürkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatili döneminde otellerdeki doluluk oranlarıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını, acenteler açısından yurt içi turların da dolu olduğunu söyledi. Bayram tatili süresinin, uzunluğu nedeniyle iyi geçeceğini belirten Bağlıkaya, bayram döneminde turizm amaçlı seyahat edecek kişi sayısını ise 1,5 milyon olarak tahmin ettiklerini dile getirdi. 1,5 milyona yakın otel rezervasyonu ve yurt içi turlar şeklinde paket tur satışıyla ciddi hareketlilik yaşanacağını anlatan Bağlıkaya, döviz kurlarının yüksek olmasının yurt dışı turlara etkilerinin de düşünüldüğü gibi olmadığını, ikinci çeyrekte yurt dışı turların geçen seneyi yakaladığını ve gelirin Kapadokya'daki düzeye geldiğini açıkladı. Bağlıkaya, turizmde eylül ve ekim aylarının da geçen senenin çok üstüne çıkacağını düşündüklerini belirterek, “Yurt içi turlarda zaten bir sıkıntı yok, geçen senenin çok üstünde. Dolayısıyla güzel bir sezon geçiriyor turizm" dedi.AYVALIK'TAN MERSİN'E PANSİYONLAR BİLE DOLACAKETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, Kurban Bayramı döneminde yurt içi ve yurt dışında en çok hangi bölgelerin rağbet gördüğü, geçen yıllara göre taleplerdeki artış oranları, gemi ve kültür turlarında hareketlilik hakkında bilgi verdi. Yurt içinde alternatif çokluğu nedeniyle Antalya'nın en çok rağbet gören yer olduğunu belirten Suat Özbek, bayramda Kemer, Belek, Side, Alanya gibi tatil beldelerindeki pansiyonlarda bile yer kalmayacağını dile getirdi. Ege'de ise Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Didim gibi yatak kapasiteleri itibariyle en azından çabuk dolacak otellerin mevcut olduğunu söyleyen Özbek, “Ama Bodrum ve Kuşadası'nda çok ciddi doluluk var. Bize geri dönüş ve sinyaller, bütün sahil beldelerinde, Ayvalık'tan Mersin'e kadar pansiyonların dahi dolmuş olacağı bir bayram yaşanacağını gösteriyor" diye konuştu.YURT DIŞI TURLARIN YÜZDE 85'İ DOLDUBayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin talep oranının da geçen yıla göre yüzde 25-26 dolayında yüksek olduğunu belirten Suat Özbek, en çok talep gören yurt dışı turların ise vizesiz olması nedeniyle hem uçaklı, hem de otobüslü Balkan turları olduğunu kaydetti. Özbek, “Üsküp'ten başlayıp Belgrad'da biten, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan'ı gezen, o bölgeleri ve kültürünü öğrenme imkanı olan bir tur. Onun haricinde her zaman olduğu gibi Benelüks, Paris, İtalya şehirleri, Orta Avrupa turları ve Avrupa'nın diğer başkentleri 4 gece, 5 günlük turlarla alaka görüyor. Geçen sene bugün, yani bayrama 15-20 gün kala süreye baktığımızda daha ciddi talep olduğunu görüyoruz. Tabi bunun uzun bir bayram tatili olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz ve yurt dışı turlarında yüzde 85'i dolmuş durumda ve yaklaşık 50 bin kişinin bayram tatilini yurt dışında geçireceğini öngörüyoruz" dedi.GEMİ TURLARINDA DOLULUK YÜZDE 90'I AŞTIBayram dönemine denk gelen ve Çeşme'den hareketle Mikonos, Rodos, Santorini, Siros, Pire, Korfu gibi Yunanistan şehir ve adalarının vizesiz olması nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Suat Özbek, bayramda pazar ve perşembe günleri Çeşme'den hareketli, 3 veya 4 gece planlama yapmanın mümkün olduğunu ifade etti. Gemi turları için rezervasyonların yüzde 87- 90 oranlarında dolduğuna dikkati çeken Özbek, “Bayramda Yunan adalarına gitmek isteyenler için, vizesiz olması itibariyle de önemli bir avantaj. Biz Yunan adalarına gitmek isteyen misafirlerin biraz daha çabuk hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yüzde 90 dolmuş durumda bayram turları" diye konuştu.KÜLTÜR TURLARINDA KARADENİZ İLK SIRADABayramda sahiller, yurt dışı ve gemi turlarında olduğu gibi yurt içi kültür turlarının da büyük ilgi gördüğünü anlatan Özbek, “Makul fiyatlı seyahat planlamak isteyen misafirler başta Karadeniz olmak üzere, sahil beldelerini gezen Ege-Akdeniz turları, Bodrum'dan başlıyorsunuz Antalya'ya kadar, bütün sahil beldelerini gezme imkanınız var. Fethiye'yi kapsayan Likya turları. Daha kısa turlar isteyen '2-3 gece anca kaçabilirim' diyen misafirler için Kapadokya, Safranbolu, Assos ve Ayvalık'ı kapsayan Misya turları. Ankara ve civarını kapsayan Beypazarı turu. Bunlar talep gören turlar. Türkiye turlarında da geçen seneye göre yüzde 20-25 civarında artış olacaktır" dedi.

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