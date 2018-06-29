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Bayram ziyaretine giden 7 bin Suriyeli döndü

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri sürüyor. Bayramı yakınlarının yanında geçiren ve dönmeye başlayan Suriyelilerden 7 bininin yurda geldiği açıklandı. Kilis...

Bayram ziyaretine giden 7 bin Suriyeli döndü
RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri sürüyor. Bayramı yakınlarının yanında geçiren ve dönmeye başlayan Suriyelilerden 7 bininin yurda geldiği açıklandı.
Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs- 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Geri dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdiği eşyaların da aranmasının ardından Türkiye'ye alınıyor.
Şu ana kadar 7 bin Suriyelinin geri döndüğü öğrenilirken, 31 Temmuz'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının geri döneceği, bu tarihe kadar gelmeyenlerin daha sonra Türkiye'ye gelişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

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