Bayram ziyaretine giden 22 bin 700 Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()-Kilis Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 22 bin 700 Suriyelinin geri döndüğü öğrenilirken, bayram için ülkesine gidenlerin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye geleceği bildirildi.



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