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Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imama soruşturma

GAZİANTEP'te, bayram namazı önceki vaazında, "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamı hakkında soruşturma başlatıldı. Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'nde bayram namazı için gidenler, cami imamının...

Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imama soruşturma
GAZİANTEP'te, bayram namazı önceki vaazında, "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamı hakkında soruşturma başlatıldı.
Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'nde bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, 'Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandığını iddia etti. İmamın, söylediği öne sürülen sözler kısa sürede sosyal medya sayfalarında tepki topladı. 
Gaziantep Valiliği de tepkiye yol açan olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır."

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