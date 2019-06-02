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Bayram tatilinin ilk 2 gününde kaza bilançosu: 22 ölü, 161 yaralı (2)

TATİLİN İKİ GÜNKÜ KAZA BİLANÇOSU: 22 ÖLÜ, 161 YARALI Ramazan Bayramı tatilinin ikinci günü saat 18.00'den sonra meydana gelen 8 kazada 6 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. Böylece tatilin ilk iki günlük bölümünde yurt genelinde...

Bayram tatilinin ilk 2 gününde kaza bilançosu: 22 ölü, 161 yaralı (2)

TATİLİN İKİ GÜNKÜ KAZA BİLANÇOSU: 22 ÖLÜ, 161 YARALI
Ramazan Bayramı tatilinin ikinci günü saat 18.00'den sonra meydana gelen 8 kazada 6 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. Böylece tatilin ilk iki günlük bölümünde yurt genelinde meydana gelen 54 trafik kazasında 22 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 131 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Bugün karayollarında trafik yoğunluğu ve kaza sayısındaki artışın, dün yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından çok sayıda kişinin tatile gitmek üzere yola çıkmasından kaynaklandığı şeklinde değerlendirildi.

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