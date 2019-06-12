Bayram tatilinde müze ve ören yeri ziyaretinde rekor kırıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 9 günlük bayram tatilinde müze ve ören yerlerini toplam 1 milyon 124 bin 503 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Açıklamada, bayramın 3'üncü günü olan 6 Haziran'da, 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile bugüne kadar müze ve ören yerlerinde bir günde ağırlanan en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığı bildirildi.

​Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin Ramazan Bayramı tatilinde dolduğu bildirildi. Türkiye'de turizm hareketliliğinin bayram tatilinde zirveye ulaştığı, ziyaretçi sayıları ile müze ve ören yerleri rekor kırdığı belirtilen açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 9 günlük tatilde müze ve ören yerlerini toplam 1 milyon 124 bin 503 kişi ziyaret etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla uzayan 9 günlük tatilde müze ve ören yerleri rekor düzeyde ziyaretçi ağırlarken, 6 Haziran'da ise 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile bugüne kadar müze ve ören yerlerinde bir günde ağırlanan en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı" denildi.

242 BİN 548 KİŞİ MÜZEKART KULLANDI

Ramazan Bayramı tatilindeki müze ziyaretçilerinden 242 bin 548 kişinin ziyaretlerini Müzekart kullanarak gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatil süresince müze gişelerinden gerçekleştirilen 69 bin 179 adet Müzekart satışı da yine geçmiş yıllardaki herhangi bir 9 günlük dönem dikkate alındığında yine bir rekor olarak öne çıkıyor. Bakanlık Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü yılbaşından bugüne kadar 479 bin 33 adet Müzekart satışı gerçekleştirdi. Yalnızca Türk vatandaşlarının edinebildikleri ve bir yıl boyunca Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerine giriş olanağı sağlayan Müzekart’ın satışında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artış yakalandı."

EN ÇOK ZİYARETÇİ AYASOFYA'YA

Bayram tatilinin en çok ziyaretçi ağırlayan müzesinin 110 bin 82 kişi ile 'İstanbul Ayasofya Müzesi' olduğu kaydedilen açıklamada, "Topkapı Sarayı' 104 bin 291 kişi ile en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci müze olurken, 'Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri' 99 bin 747 ile üçüncü, 'İzmir Efes Ören Yeri' 72 bin 303 ile dördüncü ve 'Nevşehir Göreme Ören Yeri'de 51 bin 911 ile beşinci sırada yer aldı. Nevşehir Göreme Ören Yeri'ni sırasıyla 'Aksaray Ihlara Vadisi', 'Antalya Olympos Ören Yeri', 'Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri', 'Sinop Tarihi Cezaevi' ile 'Antalya Patara Ören Yeri' takip etti.