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Bayram tatilinde denizde boğuldu

KIRIKKALE’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bayram tatilini geçiren Ertaç Özen (28), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde oturan Ertaç Özen, ailesi ile birlikte bayram tatilini geçirdiği Kırklareli’nin...

Bayram tatilinde denizde boğuldu
KIRIKKALE’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bayram tatilini geçiren Ertaç Özen (28), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde oturan Ertaç Özen, ailesi ile birlikte bayram tatilini geçirdiği Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde serinlemek için denize girdi. Özen, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Yardıma koşan tatilciler, Özen'i baygın halde sahile çıkardı. Çağırılan ambulansla Vize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ertaç Özen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ertaç Özen’in cenazesi, Kapaklı’nın Karlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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