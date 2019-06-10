Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Bayram tatilinde Antalya'ya 2 milyon ziyaretçi

RAMAZAN Bayramı'nın 9 günlük tatilinde Antalya'ya sadece hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 654 bin oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistle birlikte kent 1,5- 2 milyon düzeyinde misafir ağırladı. Dokuz günlük Ramazan...

Bayram tatilinde Antalya'ya 2 milyon ziyaretçi
RAMAZAN Bayramı'nın 9 günlük tatilinde Antalya'ya sadece hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 654 bin oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistle birlikte kent 1,5- 2 milyon düzeyinde misafir ağırladı.
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin en gözde kentlerinden biri de Antalya oldu. Alanya, Side, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos, Adrasan ve Kaş bölgeleri bayramda binlerce yerli ve yabancı turist ağırladı. Bu yıl yurt dışı turizmde de rekor üstüne rekor kıran Antalya, dokuz günlük bayram tatilinde yurt içi turizmde de büyük hareketlilik yaşadı.
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla 1-9 Haziran döneminde kente gelen yabancı turist sayısı 654 bin 90 oldu. 8 Haziran Cumartesi günü 85 bin 205 turist sayısıyla tüm zamanların gün rekorunun da kırıldığı bayram tatili sürecinde 1 milyonu aşkın yerli turist de bayramı Antalya'da geçirdi. Oteller ve yazlıkçıların yanı sıra özellikle çevre illerden günübirlik gelenler, başta Konyaaltı ve Lara kumsalları olmak üzere sahilleri doldurdu.
TOPLAM TURİST 3, 9 MİLYONA ULAŞTI
9 Haziran itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları olmak üzere kente gelen toplam yabancı turist sayısı ise 3 milyon 953 bin 879'a yükseldi. Hem haziran ayı rakamları hem de toplam rakamlarda geçen yıla göre yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Gelen turistin 3 milyon 873 bin 621'i Antalya Havalimanı'na, 80 bin 258'i Gazipaşa Havalimanı'na indi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328