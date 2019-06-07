Bayram tatili turizmcilerin bayramı oldu

DOĞU Akdeniz'in deniz turizmi alanındaki en önemli kentlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesindeki sahillerde Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Oteller, moteller, pansiyonlar dolarken, günübirlik yat turları da ilgi gördü.Silifke ilçesinde Susanoğlu’dan Yeşilovacık'a kadar sahil kesimlerinde yoğunluk yaşandı. Niğde, Kayseri, Gaziantep, Karaman ve Adana gibi çevre illerden gelen çok sayıda yerli turist denizin ve tatilin tadını çıkarttı.Akyar, Atakent ve Boğsak koyları günübirlik çadır kurmayı tercih edenlerle dolup, taştı. Çadırlarını deniz kenarına kurarak hem denizin, hem kampın keyfini çıkaran tatilcilerin çocukları ise yine deniz sefası sürdü. Silifke Turizmi Geliştirme, Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Küçük, uzun tatilin turizmcilere yaradığını, otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Silifke sahillerinde tatilcilerin kimileri denize girip güneşlenirken, kimileri de günübirlik tur tekneleriyle tatilin tadını çıkartıyor. Silifke sahillerinde yoğunluktan iğne atsan yere düşmez" dedi.Sezona bayram tatiliyle iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Başkan Küçük, "Bu yıl Silifke'de, Mersin'de sezon çok erken başladı. Ramazan Bayramı tatili 9 günlük sürede turizm işletmelerinin tamamı dolu geçecek. Bundan sonra herhangi bir kopukluk yaşamadan sezona devam edeceğimizi öngörüyoruz. Bölgemize gelen yerli yabancı turistler için sadece deniz ve kum turizmi değil, doğa turizmi ve çeşitli etkinliklerle tatil imkanı sunabiliyoruz. Örneğin kültür gezileri, rafting turları, Jeep safariler artık revaçta oldu. Bölgemizdeki oteller, tatil köyleri pansiyonlar bayram dolayısıyla yüzde 100 doluluk yaşıyor. Bayramdan sonra çok küçük bir düşüş bekliyoruz, ama 1 hafta sonra yeniden yüzde 100 doluluk oranına geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Günübirlik yat turlarının beklenilenden daha çok talep gördüğünün kaydeden Başkan Küçük, şöyle devam etti:"Bölgemize gelen misafirlerimiz daha çok yat turlarını tercih ediyorlar. Akdeniz'in güzelliklerine tanıklık ederek birbirinden farklı koylarda yüzmek isteyenlere günübirlik hizmet veren yatlar, bayramda yüzde 100 doluluk yaşadı. İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki turizm işletmelerince düzenlenen turlara katılanlar birbirinden güzel koylarda denize girme şansının yanı sıra Tisan, Liman Kalesi ve Dana Adası gibi tarihi yerleri görme imkanı da buluyor. Turlara katılanlar gerçekleştirilen çeşitli animasyon gösterileriyle de doyasıya eğleniyor. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle turcular çifte bayram yaptı diyebiliriz. Turlara katılanlar, bölgenin bakir güzelliklerine, mavi suların eşsizliğine ve tarihin büyüsüne tanıklık ederek huzurlu bir gün geçirip, stres atıyorlar."

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