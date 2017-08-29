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Bayram tatili Pamukkale'ye de yaradı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - KURBAN Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de bulunan otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'leri geçti. Denizli Turistik Otelciler Derneği...

Bayram tatili Pamukkale'ye de yaradı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - KURBAN Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de bulunan otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'leri geçti.
Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla yerli turistlerin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'yi de tercih ettiğini söyledi. Otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 80'leri geçtiğini ifade eden Şen şöyle dedi:
"Pamukkale'nin dünyaca ünlü beyaz travertenlerini görmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor. Bayram tatili nedeniyle yerli turistlerimiz de Pamukkale'yi tercih etti. Otellerdeki doluluk oranları biz turizmcileri sevindiriyor. Geçen yıla göre yüzde 35 artmış durumda. Sahil bölgelerinde çok fazla yoğunluk var. Biz vatandaşlarımızı Pamukkale'ye davet ediyoruz. Burada hem sıcak hem de soğuk havuzlar var. Fiyatlar da sahil bölgelerine göre daha uygun."

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