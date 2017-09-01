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Bayram namazında camiler doldu taştı

Davut CAN/İZMİR, () - KURBAN Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu. Kurban Bayramı naması İzmir'de bugün saat 07.20'de kılındı. Namazı sırasında camiler...

Bayram namazında camiler doldu taştı

Davut CAN/İZMİR, () - KURBAN Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.
Kurban Bayramı naması İzmir'de bugün saat 07.20'de kılındı. Namazı sırasında camiler dolup, taştı. Birçok vatandaş, camilere namaz saatinden önce gelerek yer bulmaya çalıştı. Temkinli vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri hasırlarla, camilerin bahçesinde bayram namazını kıldı.
Alsancak Hocazade Camisi'nde de, cami görevlileri tarafından bahçeye serilen hasırlarla namaz kılmak için gelen vatandaşlara daha fazla yer sağlandı. Vatandaşlar, namaz sonrasında edilen duaların ardından birbirleriyle bayramlaşarak camilerden ayrıldı.
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