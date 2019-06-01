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Bayram iznine gelecekti, şehit oldu (2)

'AYAKTA KARŞILAMAYI BEKLERKEN, ŞEHİT HABERİNİ ALDIK' Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan ailesinin evinin önüne Şuhut...

Bayram iznine gelecekti, şehit oldu (2)

'AYAKTA KARŞILAMAYI BEKLERKEN, ŞEHİT HABERİNİ ALDIK'
Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan ailesinin evinin önüne Şuhut Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Bir süre oğlunun şehit olduğunu kabullenemeyen Lokman Çubuk'u yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Baba Lokman Çubuk daha sonra taziyeleri kabul etti. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı'ndan İkmal Albay Ahmet Akıncı, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı AK Parti'li Recep Bozkurt, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan'a oğlunun bayram izni için bilet aldığını anlatan Lokman Çubuk, evladının yarın gelmesini beklediklerini ve kendisini karşılamaya hazırlandıklarını kaydetti. Baba Çubuk, "Biz onu ayakta karşılamayı beklerken, şehit haberini aldık. Yarın oğlum şehitlik mertebesinde gelecek" dedi.
KARDEŞİ FENALAŞTI
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un arkadaşları da evinin önünde gözyaşı döktü. Şehidin fenalık geçiren kardeşi Yasemin Çubuk'a 112 Acil ekipleri müdahale etti. Yasemin Çabuk müdahaleden sonra bir komşusunun evine götürüldü. Şehidin ailesinin evinde din görevlileri tarafından Kuran okundu.
CENAZE TÖRENİ YARIN
Şehit Yasin Çubuk'un cenazesinin bu akşam Iğdır'dan askeri uçakla Afyonkarahisar'a getirilmesi bekleniyor. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konulacak şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Şuhut'a bağlı Balçıkhisar beldesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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