Bayram bitti ancak Kuzey Ege sahillerinde yoğunluk sürüyor

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi sahillerinde, Ramazan Bayramı'nın bitmesine rağmen tatilci yoğunluğu devam ediyor. Mavi bayraklı plajlar yurdun dört bir yanından gelen tatilcilerle doldu.Kuzey Ege’nin Mavi Bayraklı Ören Plajı, yurdun farklı bölgelerinden gelen tatilcilerle doldu. Yoğunluğun devam etmesi esnafı da sevindirdi. Kütahya’dan gelen tatilci Ahmet Bayır, "Daha önceleri de geldiğimiz için tercih ettiğim yer Ören oldu. Burhaniye- Ören, mavisi, yeşili ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edilebilecek bir yer" dedi.Gümüşhane’den gelen Recep Aktaş da, "Ege sahili çok güzel bir yer. Senede bir defa geliyoruz. Güzel bir yer. Kumu güzel, denizi güzel. Biraz serin. Nezih bir yer yani. İnsanların dinlenip tatil yapabileceği bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi.Burhaniyeli Ahmet Nedim Hergül ise, "Mavi bayrağıyla mavi deniziyle tertemiz sularıyla Kuzey Ege, yoğunlaşmaya ve bir turizm şehri olmaya başladı. Arkamızda Kazdağları, karşımızda Madra Dağları, masmavi bir deniz. Biz daha ne isteriz. Sizleri de Burhaniye’ye bekleriz" diye konuştu.Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, "Kuzey Ege’nin en güzel yerindeyiz. Mavi ile yeşilin kesiştiği noktada, güzel bir bayram sezonu geçirdik. Mavi bayrağımızın sayesinde ümit ediyorum ki çok çok daha güzel insanlarımızı ağırlayacağız. Bu denizimizi, yeşilimizi inşallah muhafaza ederiz" dedi.

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