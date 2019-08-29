Bayraktar: Ağustosta 14 ürün fiyatı azaldı, 18'inin arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında 6 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 14 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artışının gerçekleştiğini söyledi. TZOB Başkanı Bayraktar, oda merkezinde düzenlediği basın toplantısında ağustos ayı itibarıyla üretici, hal, pazar ve market fiyatlarını, üretici-market fiyat farklarını, fiyatlardaki değişimlerin nedenlerini değerlendirdi. Bayraktar, ağustos ayında, 6 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 14 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artışının gerçekleştiğini söyledi. Marul, kuru fasulye, nohut, kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığını kaydeden Bayraktar, fiyat düşüşünün markette yüzde 27,40 ile en fazla kuru soğanda meydana geldiğini söyledi. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 16,47 ile şeftali, yüzde 15,16 ile domatesin izlediğini ifade eden Bayraktar, "Fiyat düşüşü sivri biberde yüzde 14,15, patateste yüzde 12,33 oldu. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 47,13 ile kabakta oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 43,34 ile salatalık, yüzde 16,67 ile yeşil fasulye takip etti. Fiyat artışı antep fıstığında yüzde 12,38, limonda yüzde 11,27 düzeyinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında ise, ağustos ayında 7 üründe fiyat değişimi görülmedi. 11 üründe azalma, 12 üründe ise fiyat artışı meydana geldi. Maydanoz, yeşil soğan, limon, elma, pirinç, kuru kayısı ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadı" dedi. 'FİYAT DÜŞÜŞÜ ÜRETİCİDE EN FAZLA KURU SOĞANDA GÖRÜLDÜ' Fiyat düşüşünün üreticide yüzde 64,29 ile en fazla kuru soğanda görüldüğünü söyleyen Bayraktar, "Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 45,49 ile domates, yüzde 40 ile sivri biber izledi. Fiyatlar patateste yüzde 39,73, havuçta yüzde 33,33, yeşil mercimekte yüzde 30,20, şeftalide yüzde 28,57, patlıcanda yüzde 23,75, kuru üzümde yüzde 16,67, nohutta yüzde 14,56, marulda yüzde 11,54 geriledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 89,47 ile salatalıkta meydana geldi. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 33,33 ile kuru incir, yüzde 25 ile fındık izledi" diye konuştu. 'ÜRETİCİ VE MARKET FİYATLARI ARASINDAKİ FARK EN FAZLA PATLICANDA' Ağustos ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkın, yüzde 342,08 ile en fazla patlıcanda görüldüğünü kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: "Patlıcandan sonra fiyat farkı sırasıyla, elmada yüzde 308,33, kuru kayısıda yüzde 307,25 oldu. Bu ürünleri, yüzde 291,85 ile nohut, yüzde 283,20 ile kuru soğan, yüzde 274,94 ile domates, yüzde 268,60 ile sivri biber takip etti. Patlıcan 4,4 kat, elma ve kuru kayısı 4,1 kat fazlaya tüketiciye ulaşmaktadır. Bu oran, nohutta 3,9, kuru soğanda 3,8, domateste ve sivri biberde 3,7 kattır. Üreticide, 61 kuruş olan patlıcan 2 lira 70 kuruşa, 1 lira 52 kuruş olan elma 6 lira 21 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 40 lira 73 kuruşa tüketiciye satılmaktadır. Yine üreticide, 2 lira 70 kuruş olan nohut 10 lira 58 kuruşa, 50 kuruş olan kuru soğan 1 lira 92 kuruşa, 73 kuruş olan domates 2 lira 72 kuruşa, 98 kuruş olan sivri biber 3 lira 59 kuruşa tüketiciye sunulmaktadır." 'BÜTÜN GAYEMİZ ÜRETİMİ ARTTIRMAKTIR' Bayraktar, halen litrede 1 lira 83 kuruş olan çiğ süt fiyatının, 2 lira 53 kuruşa çıkarılması gerektiğini belirtti. Sektörde üreticinin kazanması gerektiğini savunan Bayraktar, şöyle dedi: "Geçmiş yıllarda süt fiyatları 70 kuruşa düştüğünde, sanayicimiz 'süt fiyatlarını artıracağız' demişti. Sanayiciye destek verilmesine rağmen süt fiyatları yukarıya çıkmamıştır. Bugün geldiğimiz noktada, ben sanayicimize sesleniyorum; bu sektörde taraflar kazanmalıdır. Sektörün sürdürülebilirliği bununla alakalıdır. Üretimi yok edersek, sanayicimiz ham maddeye ulaşmakta zorluk çeker. Üretimi artırmaktan başka çaremiz yoktur. Acil olarak süt fiyatlarına zam yapılması gerekiyor. Sanayicimiz bunu yapmıyorsa, Et ve Süt Kurumu devreye girmelidir. Süt tozu almalıdır. Dolayısıyla üreticimize yardımcı olmalı, piyasayı rahatlatmalıdır. Üretici fiyatlarının yukarıya çekilmesini muhakkak suretle sağlamalıyız. Bütün gayemiz üretimi artırmaktır. Üretim arttığında fiyatlarında bir miktar aşağı indiğini göreceksiniz."