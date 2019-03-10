Bayraklı’da deve güreşi tartışması

İZMİR’de Bayraklı Belediyesi'nin, bu yıl 8'incisini düzenlediği Deve Güreşleri Festivali, Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ ile HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder’i karşı karşıya getirdi. Karabağ, deve güreşlerinin bir kültür olduğunu ve Anadolu’nun kültürüne saldırıldığını ileri sürerken, Önder de Karabağ’ın kendilerine festivali yaptırmayacağına dair söz verdiğini belirterek, "Biz Hasan Karabağ ile geçen yıl görüştük. Bize festivali bir daha yaptırmayacağına dair söz verdi. Biz de kendisine plaket verdik ama bu yıl yine festivali yaptı" dedi.

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, bu yıl 8’incisini düzenlediği Deve Güreşleri Festivali’ni, Smyrna Meydanı’nda düzenledi. Festivalin yapıldığı alanda, develerin beklediği meydanda, deve sucuğu yaplııp satıldı. Çoğu Ege Bölgesi’nin çeşitli illerinden getirilen 200 devenin güreştirildiği festivalde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, festivale katılanlara seslenerek, "İzmir’in göbeğinde deve güreşi olur muymuş? Olur mu?" diye sordu. Kalabalıktan "Olur" sesi yükselince, "Mesele yok" yanıtını verdi. Karabağ, daha sonra deve güreşlerini eleştirenlerin olduğunu hatırlatarak, "İzmir'in göbeğinde kadınlarımızı erkeklerimizi box yaptırıp, kafes dövüştürüp, canlarını acıtanlar deve güreşlerini bahane edip, kültürümüze saldırmasınlar. Bu bizim kültürümüz" dedi.

'FESTİVAL YAPTIRMAYACAĞINA SÖZ VEREN KARABAĞ’A PLAKET VERDİK'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir İl Temsilcisi Esin Önder ise Deve Güreşleri Festivali’nin yapılmasını eleştirdi. Geçen yıl Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın yanına gittiklerini ve festivali yapmamasını istediklerini söyledi. Önder, "Hasan Karabağ ile yaptığımız görüşme sonucunda, bize bu festivalin yapılmayacağına dair söz verdi. Biz de bu duyarlılığından dolayı kendisine plaket verdik. Geçen yıl festival yapmadı. Bir hafta önce öğrendik ki tekrar festivali yapacak. O günden beri gözümüze uyku girmedi. Bir hafta boyunca festivalin yapılmaması için çabalıyoruz ama yine yapıldı. Karabağ, telefonlarımıza çıkmadı çünkü yüzü yok" dedi. Önder, deve güreşlerinin dinen caiz olmadığını da kaydetti.

Deve Güreşi Festivali, bu tartışmaların ardından sona erdi.



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