Bayraklı'da iki apartmanda oturanların korku dolu bekleyişi bitmedi

İZMİR'in Bayraklı İlçesinde, bir müteahhidin arazisinde 3 yıl önce inşaat için izinsiz kazı yapması sonucu heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalan üst kısımdaki iki apartmanda oturanlar, belediye ekipleri ve polis zoruyla evlerinden çıkartıldı. Yapılan istinat duvarının da kurallara uygun olmamasından dolayı yine göçük olunca, ilçe belediyesi bir kez daha vatandaşlardan evlerini terk etmelerini istedi. Bu duruma tepki gösteren apartman sakinleri, yıllardır ölümle burun buruna yaşadıklarını, belediyenin kendilerine verdiği sözü tutmalarını istedi.Gümüşpala Semti 7002 Sokak numara 17'deki Bayrak Apartmanı ile 1660 Sokak numara 14'teki Ayla Hanım Apartmanı'nın hemen alt kısımdaki bir arazide, 2014 yılında müteahhit firma, iddiaya göre inşaat için izinsiz kazı yaptı. Kazı çalışmanın ardından bölgede inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, toprak kayması tehlikesine karşı iki apartmandaki dairelerin tahliye edilmesine karar verip, durumu Bayraklı Belediyesi'ne bildirdi. Belediye yetkilileri de kararı apartman sakinlerine tebliğ etti.BELEDİYE SU VE ELEKTRİĞİ KESTİAncak, iki apartmanda yaşayanlar, karara itiraz edip evlerini boşaltmama kararı aldı. Ayrıca, toplam 15 dairenin bulunduğu iki apartmanda yaşayanlar, yargı süreci başlattı. Çöken yerde istinat duvarının yapımı sırasında yaşanabilecek bir olumsuzluk durumunda apartmanlarda yaşayanların zarar görmemesi için belediye bu dairelerde oturanlara evlerini boşaltmaları için tebligat gönderdi. 2015 yılında Bayraklı Belediyesi ekipleri ve Çevik Kuvvet polisleri kararı uyguladı. Apartman sakinlerinin tüm itirazlarına rağmen, ekipler önce dairelerin su sayaçlarını söktü, ardından elektrik akımı kesilerek, boşaltılması sağlandı.İSTİNAT DUVARI DA ÇÖKTÜBu arada Bayraklı Belediyesi'nin girişimleriyle, müteahit firma, istinat duvarını yaptırdı. Ancak bu duvarın da kurallara uygun olarak yapılmamasından dolayı, bir kez daha belli bölgelerinde göçükler oldu. Bir kez daha tehlike dolu günler yaşayan vatandaşların Bimer'e başvurusu üzerine apartmanda ve istinat duvarında uzman kurumlar inceleme yaptı.Hazırlanan rapor doğrultusunda Bayraklı Belediyesi, ev sahiplerinden bir kez daha dairelerini tahliye etmelerini istedi. Bu yöndeki tebligatlarını da, dairelere tek tek ulaştırdı. Apartmanlarda kalan vatandaşlar, adeta yılan hikayesine dönen sorunlarının çözülmesini, her gün ölüm korkusuyla yaklaşık üç yıldır yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi. Apartman yetkilileri ayrıca belediyeden kendilerine sorununu çözümü için defalarca söz verildiğini, bunun da yerine getirilmesini istedi.Belediye yetkilileri ise konunun direk kendilerini ilgilendirmediğini, müteahit firmanın duvarın onarımını yaptırması gerektiğini, bu konuda da çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

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