Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir...
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD’de küçük uçak düştü: 6...
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...

Bayraklı'da çocuk başkan, deve güreşlerini kaldırdı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu 100. Yıl İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ada Aktaş’a bıraktı. Çocuk başkan ilk icraat olarak...

Bayraklı'da çocuk başkan, deve güreşlerini kaldırdı
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu 100. Yıl İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ada Aktaş’a bıraktı. Çocuk başkan ilk icraat olarak deve güreşlerini kaldırdı, oraya harcanacak paranın maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen öğrencilere burs olarak verilmesini istedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın koltuğuna Çiçek Mahallesi’nde yaşayan 100. Yıl İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Aktaş oturdu. Çocuk başkan sosyal faaliyetler, doğa ve çevre dostu projeler ile temizlik konularına dikkat çekti ve ilçede her yıl belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen deve güreşlerinin kaldırılıp, yerine daha fazla öğrenciye burs verilmesi talimatını verdi. Ada Aktaş, "Deve güreşleri bana sirk gibi geliyor. Hayvanlara eziyet oluyor. Bence deve güreşlerine para harcayacağınıza onun yerine daha fazla burs verilsin. Deve güreşi bitsin, çocuklara burs verilsin" dedi. Başkan Sandal da deve güreşinin kaldırılıp, ona harcanacak paranın maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimlerinde sorun yaşayanlara aktarılacağını söyledi.
MATEMATİK OKUMAK İSTİYOR
Çocuk başkan Aktaş, yurt dışında matematik alanında üniversite okuyup, ülkesine hizmet vermek istediğini belirterek, "Kendi mahallemde de parkların, yeşil alanların, sosyal alanların olmasını istiyorum. Doğa ve çevreye çok önem veriyorum. Arkadaşlarımın güvenle oynayabilecekleri yeni alanlar olmasını istiyorum. Çöplerimizin, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda değil, akşam saatlerinde toplanmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Yaşlılara, kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerinin artırılmasını istiyorum. Onların bizim için ayrı bir yeri var. Okuduğum 100. Yıl İlkokulu Milli Eğitim Bakanlığı'nın dezavantajlı okulların iyileştirilmesi projesi kapsamında iç dış boyasının ve gerekli tadilatların yapılmasını istiyorum."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328