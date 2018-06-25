Bayraklı'da biber gazlı müdahale

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu okul önünde toplanan yaklaşık bin kişi, seçim sonuçlarını protesto etti. Polisin biber gazlı müdahalesine rağmen, kalabalık bekleyişini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ülke genelinde büyük ölçüde belli olmasının ardından, sonuçlara tepki gösteren yaklaşık bin kişi, Dumlupınar Caddesi'ndeki, Bayraklı İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mustafa Kemal Anadolu Lisesi önünde toplandı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "İzmir uyuma ışıkları aç kapa" sloganları atan gruba, çevredeki apartmanlarda yaşayan bazı vatandaşlar da balkonlara çıkıp, tencere tava çalarak ve evlerinin ışıklarını açıp kapatarak destek verdi. Polisin biber gazlı müdahalesine rağmen dağılmayan grup, İzmir Marşı'nı söyledi, seçim sonuçlarını protesto etti.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da İlçe Seçim Kurulu'na gelip, buradaki protestocularla görüştü. Grubun içinden 30 kişinin, sayım işlemlerini izlemeleri için içeri alınmasını sağladı. Polisin iki TOMA eşliğinde okul önündeki önlemleri devam ediyor.



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