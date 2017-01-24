Bayrak direğinden düşen işçi yaralandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, makarasını değiştirmek için forkliftle bayrak direğine çıkan 32 yaşındaki Yusuf Yağcıoğlu, dengesini kaybederek 4 metreden düştü. Ağır yaranan Yağcıoğlu, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bayramiç'e bağlı Evciler Köyü'nde meydana geldi. Evciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde işçi Yusuf Yağcıoğlu, kuruma ait soğuk hava tesisi önündeki bayrak direğinin makarasını değiştirmek için forklift yardımıyla direğe çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek 4 metreden düşen Yağcıoğlu, ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Yağcıoğlu, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yağcıoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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