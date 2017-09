Baykal, rejimi bozmamak için ikram edilen baklavayı yemedi (2)

"KİŞİ EGEMENLİĞİ AÇIKÇA GELİYOR"

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Serik İlçesi'nde partililerle bayramlaştı. Baykal'a Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile bazı ilçe başkanları da eşlik etti. Burada partililere seslenen Deniz Baykal, her geçen günün, ülke şartlarıyla ilgili söylediklerini teşhis ettiğini, bu sözlerin ne kadar geçerli olduğunu daha iyi ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye'deki gidişatın sürpriz olmadığını, bunun öngördükleri bir şey olduğunu kaydeden Baykal, "Bunu çok uzun süredir anlatmaya çalışıyorduk. En son referandumda anlatmaya çalıştık. O zamandan bu zamana geçen süre ne koyduk ortaya? Bu referanduma karşı çıkanları haklı mı çıkardı, yoksa boşa mı düşürdü? Çok açık haklı çıkardı. Tek adam rejimi giderek oturuyor" dedi.

Baykal şöyle devam etti:

"Referandum dönemindeki temel iddialardan biri, kişi egemenliğinin gelecek olmasıydı. Bunun Türkiye'de kurumların, müesseselerin, partilerin, siyaset adamlarının, kişilerin üstünde olacağıydı. Hukuk devleti işlemekten çıkar, kişi hegemonyası, kişi egemenliği, keyfi yönetim gelirdi. Daha yürürlüğe girmedi, güya 2019'da yürürlüğe girecek eğer seçim daha erkene alınmazsa. Ama fiilen girdi."

Türkiye'de giderek kimsenin artık inkar edemeyeceği bir kişi egemenliği sisteminin oturmakta olduğunu savunan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimin borusu öter, kimin hükmü geçer Türkiye'de, ne işler Türkiye'de, derdini kime anlatırsan sonuç alırsın? Var mı böyle bir şey. Meclis aylardır kapalı. Meclise ihtiyaç mı var? 'Meclis artık devreden çıkar' diyorduk. Çıktı mı, çıktı değil mi? Biz ne diyorduk; kişi girer, meclis çıkar. 'Meclisin yetkisini kişi kullanır' diyorduk. Öyle olmadı mı? Kanuna ihtiyaç mı var. Sabah bir kalkıyorsunuz bir kararname. Kararnamenin yarısı daha önceki kararnamelerde değişiklik yapıyor. Yani kendi yaptığını beğenmiyor. Ondan sonra yeni hükümler veriliyor. Bir süre daha öyle geçiyor. Sonra bir kararname daha. Şimdi bunu millete kim dayatabiliyor. Bir kişi. Nereden alıyor gücü. İnsanların durumuyla ilgili en ağır düzenleme bu. Bir kişi bunu yapabilir mi? Yapıyor. Meclis devreden çıkıyor. Kişi egemenliği açıkça geliyor, oturuyor."

"ADALET KRİZİ AĞIRLAŞIYOR"

Deniz Baykal, Türkiye'de 16 Nisan referandumunda sonra yargının devreden çıktığını iddia ederek, kişi egemenliğinin arttığını söyledi. Özel kişisel hak, hukuk, demokratik güvencelerin her birisinin kaybolduğunu vurgulayan Baykal, "Adalet krizi daha ağırlaşıyor. Arkadaşlarımız Türkiye'deki adalet krizine dikkati çekmek için, her alanda adalet özleminin artık önlenemez bir talep haline geldiğini ortaya koymak için güzel çalışmalar yaptı. Türkiye'de herkes biliyor ki en büyük talep adalettir. Şu andaki gidişat ne? 2016'daki oylama şimdi 1.5 yıla yaklaşıyor. Ortaya çıkan tablo dikkate alınırsa 2016'da 'hayır' diyenler mi haklı çıktı, 'evet' diyenler mi? Belki 2016'da evet diyenlerin bir kısmı da böyle olacağını bilseydi evet der miydi acaba" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI