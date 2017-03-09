Baydemir: 2017 nevruzunun yeni bir başlangıca kapı aralamasını temmini ediyorum

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Partis Sözcüsü Osman Baydemir, nevruzun bu coğrafyada yaşayan bütün halkların ortak değeri olduğunu belirterek, "Baharın gelişinin müjdesi ve yeni bir başlangıcın fırsatıdır. 2017 yılı Nevruz'unun yeni başlangıçlara kapı aralaması temennisinde bulunuyorum" dedi.

HDP, DBP, DTK ve HDK birleşenleri tarafından 17-21 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan nevruz etkinlikleri için Diyarbakır'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, nevruzun Kürtlerin ulusal bayramı olduğunu ifade ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, nevruz Kürt halkının ortak değeridir. Nevruz aynı zamanda bu coğrafyada yaşayan bütün halkların ortak değeridir. Baharın gelişinin müjdesi ve yeni bir başlangıcın fırsatıdır. 2017 yılı Nevruz'unun yeni başlangıçlara kapı aralaması temennisinde bulunuyorum"dedi.

Bu yıl 33 merkezde nevruz kutlaması için başvuruda bulunduklarını anlatan Baydemir, ilk kutlamanın 17 Mart günü Nusaybin İlçesinde, son kutlamaların ise, 21 Mart günü Diyarbakır ve Van'da gerçekleştireceğini söyledi. Cumhuriyet tarihi boyunca Nevruzlar yasaklandığını iddia eden Baydemir, "Bir halkın değeri olan nevruzlar yasaklandı. Ama gelin görün ki 2013 nevruzu, Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi gelişmesi olan müzakere sürecinin başlamasına ev sahipliği yaptı" dedi.

Baydemir, bu yılki nevruz kutlamalarının yasaklanmaması gerektiği dile getirerek, "Hükümete burada çağrıda bulunuyoruz, Nevruz bütün yurttaşlarımızındır. Özlemini duyduğu özgürlük, adalet, barış duygularının aynı zamanda haykırılacağı gündür. Nevruz ayn zamanda yeni bir başlangıcın, yeni bir hayır kapısının açılmasına fırsat olacağı gündür. Müracaatlarımızın olduğu her yerde, nevruz kutlamaları barış içerisinde, bir tek insanın burnu bile kanamayacağı bir zeminde, hiç bir nevruz etkinliği ya da etkinlik talebi yasaklanmasın. Nevruz ateşi söndürülmeye kalkışmasın. Nevruz ateşine su dökülmesin, çünkü nevruz ateşi emin olun karanlıklara ışık tutuyor. Ama bir yangın var ki, hep birlikte o ateşi söndürmemiz lazım. O ateş de annelerin yüreğindeki evlat acısı yangınıdır. Söndüreceksek, gelin bu ateşi söndürelim" diye konuştu.





FOTOĞRAFLI